A sus 40 años, la media hermana de Enrique Iglesias enamora con su belleza en las redes sociales

Tamara Isabel Falcó Preysler, más conocida como Tamara Falcó, es una socialité, aristócrata, cocinera, diseñadora de moda y colaboradora de televisión española que es hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó. Es por eso que es hermana de Enrique Iglesias y Chábeli Iglesias.

Tamara nació en la capital española y es la tercera hija del aristócrata Carlos Falcó y la cuarta hija de la socialité Isabel Preysler. De sus estudios tenemos que resaltar que la popular madrileña estudió en Massachusetts, Estados Unidos. Posteriormente continuó sus estudios en la carrera de Comunicación en el Lake Forest College. Después de realizar prácticas en Zara, siguió formándose en moda en el Instituto Marangoni en Milán, Italia. Realizó un máster en Visual Merchandising en la Universidad de Navarra.

Desde la década de 2010 ha sido presencia habitual en la pequeña pantalla, llegando a contar con su propio Reality show We love Tamara. En 2019 ganó la cuarta edición talent show culinario MasterChef Celebrity, y pocos meses después, durante el 2020, presentó el programa de cocina "Cocina al punto con Peña y Tamara".

Recientemente, Tamara Falcó, compartió en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes de ella donde se puede apreciar la espectacular belleza que posee a sus 40 años. En las mismas se la puede ver recorriendo las calles de la ciudad de Roma con un look que acaparó las miradas de todos. Además agregó una frase que dice: "Palante y Circulando @palanteeeee. Camino al Vaticano".

Desde hace unos días la popular Tamara se encuentra en la capital italiana y sobre ello dijo que es una "escapada fugaz a la preciosa Roma. Hemos paseado, disfrutado de una pasta buenísima y… ¿Qué pensáis que he venido a hacer?". Además recientemente habló en un programa sobre su visita al Vaticano donde conoció al Papa. Sobre ello dijo que: "Le llevaba un regalo, la Virgen de la Alegría. Iba muy ilusionada con mi virgen y, cuando me tocaba saludarle, me arrodillé. Claro, él vio a la virgen arrodillarse y me pidió con la mano que me levantara".

Luego agregó: "De repente vi al Papa enfadado y pensé: '¡Qué estoy haciendo!'. Entonces me levanté, me bendijo a la virgen y le dije que era para él. Se quedó muy contento y me dio las gracias".