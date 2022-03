Este es el perfume favorito de Danna Paola y tú también puedes tenerlo

Danna Paola tiene un perfume favorito que tú también puedes tenerlo. Descubre qué aroma es el que desprende la joven cantante del momento. Ella, lo usa en cualquier lugar al que va, simplemente para conquistar.

Danna Paola no sólo tiene un increíble talento musical y actoral, también se ha destacado por su estilo que ha enamorado incluso a Chiara Ferragni en su última visita a Milan Fashion Week. El gusto exquisito que tiene al momento de lucirse, no se puede dejar pasar por alto.

No caben dudas que la cantante y actriz ha marcado tendencia con sus asombrosos looks de maquillaje y peinados, pero hay algo que no se puede ver a través de la pantalla, y es que también desprende un aroma delicioso con su perfume favorito.

El perfume favorito de Danna Paola

Se pudo comprobar, gracias a las revelaciones que le hizo a Vogue. Danna Paola le confesó a la famosa revista que su perfume favorito es ‘Coco Mademoiselle’, de Chanel. Aunque también, remarcó que el segundo es "Daisy" de Marc Jacobs. Ambos, son un must en su tocador y los ama por un motivo. El preferido, tiene una fragancia perfecta para llevar en cualquier época del año porque es fresco. Incluso, reconoció que lo lleva siempre a donde vaya para oler delicioso desde que se levanta hasta que se va a dormir.

Para quienes quieran tenerlo y sentir lo que comparte la joven actriz, ‘Coco Mademoiselle’, de Chanel pertenece a la firma parisina. Es juvenil, elegante y sensual, 3 características que -sin dudas - definen a la actriz de ‘Élite’.

Con una mezcla de variedad de aromas florales y cítricos, este perfume deleita el sentido del olfato al instante. Tiene una mezcla de pachuli realzado con vainilla y haba tonka. También, contiene jazmín, rosa y un toque de cítricos. Todos juntos, evocan ese aroma fresco bajo cualquier circunstancia.

Otro perfume que Danna Paola elige: "Daisy" de Marc Jacobs

El otro de los perfumes favoritos de Danna Paola es el clásico de "Daisy" de Marc Jacobs. Es muy popular entre las mujeres que tienen más o menos la edad de la cantante y con justa razón. Es que su esencia inspira feminidad, sofisticación y encanto. Su aroma es de hojas de violeta, toronja sanguínea, fresa, gardenia, jazmín, almizcle, maderas blancas y vainilla. Dulce y lleno de energía, es el ideal para las mujeres que se quieren sentir coquetas, son aventureras y libres.

Al olerlo, cualquiera de los 2, inmediatamente se piensa en Danna Paola. Si algún día quieres lucir y oler igual de exquisito que ella, ya conoces su secreto para lograr el mismo efecto.

¿Cuál de ellos prefieres?