Cómo se conocieron Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aracely Arámbula es una de las actrices más convocantes del país mexicano que no solo ha demostrado que posee un gran talento para la actuación sino también para el canto, con el que conquistó a miles de personas con su bella voz. Además, a esto se le suma que la bella rubia estuvo en pareja con el cantante Luis Miguel, con el que tuvo dos hijos.

Esta historia de amor comenzó a mediados de la década del '00 y se oficializó por unas fotos que fueron tomadas en la ciudad de Venecia, Italia. Así describió Aracely Arámbula su relación con Luis Miguel en programa Ventaneando: "Fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer; sería una historia así como la del Titanic, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo".

Fuentes cercanas a la pareja mencionan que ambos se conocieron en Acapulco en el Baby O´, una discoteca que visitaba con frecuencia el cantante cada que se encontraba en esta ciudad. Asimismo se sabe que Luis Miguel invitó a Aracely Arámbula a protagonizar uno de sus videos musicales, sin embargo, la actriz se negó, a pesar de esto, la relación entre ellos continúo, primero como una amistad y después pasó a un noviazgo.

Luego de cuatros años intensos, esta relación llegó a su fin y algunos de los rumores que más fuerza cobraron sobre esta ruptura fueron los siguientes: Aracely Arámbula le dejó muy en claro a su entonces pareja que ella no iba a dejar de actuar para cuidar a sus hijos en casa. Esto no le cayó para nada bien a Micky que pensaba todo lo contrario para la bella Aracely. Teniendo en cuenta la personalidad de la actriz mexicana y las infidelidades de Luis Miguel todo terminó de la peor manera. Tanto es así que él no tiene contacto con sus dos hijos.

En la serie de Luis Miguel, los hijos que el famoso cantante tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula no aparecieron en la misma. Aracely Arámbula prohibió que usen su imagen y la de sus hijos en este éxito de Netflix, no sólo con la intención de salvaguardar su intimidad, sino también porque ella ya prepara su propia biografía. Además, la actriz afirmó cuando se estrenó la segunda temporada que "soy parte de su vida, no de su negocio". Sus nombres son Miguel y Daniel respectivamente.