Todos los premios que ganó Carmen Villalobos

Primero, es importante saber que el verdadero nombre de Carmen Villalobos es Yorley del Carmen Villalobos Barrios. Nació un 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Actualmente tiene 38 años, pero la pasión por la actuación ya le destilaba por los poros desde muy pequeña. Gracias a su talento, es que tuvo muchas oportunidades como también reconocimientos con destacadas nominaciones.

Cuando era pequeña y les contó a sus padres que quería incursionar en la televisión y que algún día estaría en ella, no le creyeron. Sin embargo, fiel a su pasión, cuando terminó sus estudios de preparatoria, ingresó en la Fundación Teatral Julio César para estudiar actuación. Allí comenzó a hacer teatro y rápidamente, por su talento comenzaron sus participaciones en telenovelas como Amores de mercado, La Tormenta, y la que la llevó a la cima, Sin Senos No Hay Paraíso.

En la misma línea, vale recordar que su gran debut fue en televisión en el año 1999, cuando tenía18 años, en el programa de televisión infantil “Club 10”. Ya en el año 2008 obtuvo su primer papel protagónico en Telemundo, con la telenovela "Sin senos no hay paraíso" que, fue una nueva adaptación de la novela "Sin tetas no hay paraíso".

Tiempo después obtuvo más reconocimientos a nivel internacional y por ello es por lo que fue merecedora de destacadas nominaciones, de las cuales vale destacar, no en todas se llevó un premio.

Los premios que se ganó Carmen Villalobos

Entre varias nominaciones desde sus inicios, Carmen Villalobos solo fue ganadora de 2 premios. En el año 2017 “Premios Tu Mundo” en la categoría “I'm Sexy and I know it” por su trabajo en la telenovela “Sin senos sí hay paraíso”.

Luego, el segundo y último premio fue este 2022 en los “Premios India Catalina” como “Mejor actriz antagónica de telenovela, serie o miniserie” gracias a la exitosa telenovela Café con aroma de mujer.

Carmen Villalobos emocionada con su último premio

La actriz recibió un galardón por su interpretación en la serie Café con aroma de mujer y agradeció a todo el mundo por semejante reconocimiento. Sin dudas, con su excelente interpretación, brilló con el personaje de Lucia Sanclemente, una de las némesis en la historia, pero también uno de los personajes más destacados al lado de William Levy.

Carmen Villalobos no pudo ocultar su alegría por obtener este premio y en las redes sociales escribió: "este premio no sería posible sin ustedes EL PÚBLICO Y MIS SEGUIDORES QUE AMO TANTO Y QUE SON PARTE DE MI VIDA. Gracias Dios porque gracias a ti estoy aquí ".

Uno de los mensajes que no podían faltar a semejante emoción, fue la dedicación a sus afectos y especialmente a su esposo: "gracias mi amor Sebastián Caicedo por estar SIEMPRE Te amo con toda mi alma! A ti mami GRACIAS, gracias por estar en las buenas y en las no tan buenas! Te amo mucho!".

¿Te ha gustado Carmen Villalobos en Café con aroma de Mujer?