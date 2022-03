Así es el auto de lujo que Anuel AA le regaló a Yailin La Más Viral

Anuel AA disfruta consentir a su novia, Yalin La Más Viral, con lujosos regalos. Siempre que puede o que surge una oportunidad la sorprende, ya le ha dado varias joyas e incluso un anillo de compromiso. Pero en esta ocasión le hizo el obsequio más caro hasta el momento: un auto de lujo.

El intérprete de “Real hasta la muerte” le regaló a su novia Yailin La Más Viral un Bentley Bentayga de color blanco con el interior negro y detalles en rojo. Lo más llamativo de este vehículo es el techo en el interior con luces que simulan estrellas.

¿Cuánto cuesta el auto que le regaló Anuel AA a Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral no pudo esconder su emoción tras recibir su regalo, por lo que decidió compartirlo casi al instante con todos sus seguidores. Primero subió una serie de videos a sus historias en donde mostraba un vistazo por dentro y por fuera del auto, y más tarde subiría una serie de fotos a su feed en las que luce un bikini rojo mientras posa junto a su nueva adquisición, las cuales acompañó con una frase que dice:

"Gracias mi rey @anuel_2bblleaa por mi juguete?? nuevo".

Algo que ni Anuel AA ni su novia mencionaron fue cuál había sido el valor del Bentley Bentayga, aunque no hay que saber demasiado de coches para imaginar que es bastante costoso. Y aunque no hemos podido averiguar el precio de ese modelo en particular nos podemos guiar en base a lo que se anuncia en el sitio web de Bentley Newport Beach.

En la página web dice que el Bentley Bentayga V8 2021 comienza en 177,000 dólares, mientras que el Bentayga Hybrid se puede adquirir a partir de 183,225 dólares. Todo esto sin dejar de mencionar el Bentley Bentayga Speed, el cual tiene un precio base de 245,000 dólares.

Todos estos valores son iniciales para los modelos de base, a partir de estos los precios suben dependiendo de los accesorios y características que se le quieran sumar. ¿El límite? No existe, todo depende de lo que el comprador quiera gastar.

¿Qué te parece el lujoso auto que le regaló Anuel AA a su novia?