Sebastián Yatra y una confirmación sobre los Oscar 2022 que sorprendió a todos

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos más populares de la música latina de los últimos años. Además es tan grande el talento que posee el nacido en Medellín que su carrera actoral está creciendo a paso firme día a día. El exnovio de la cantante Tini Stoessel, que ya había confirmado su presencia en los premios Oscar 2022 con su nominación por participar en la película Encanto, agregó una feliz noticia para sus fans de todo el continente.

Recientemente en su cuenta oficial de Instagram, Sebastián Yatra compartió un video con un mensaje que dejó más que orgullosos a sus seguidores. "Oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscars”, dijo con una gran sonrisa en el rostro.

“Voy a estar cantando ‘Dos oruguitas’, representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español", fue lo que agregó con mucha felicidad el intérprete de la canción "Por perro". Sobre el tema musical que realizará el próximo domingo hay que resaltar que fue escrito por Lin-Manuel Miranda.

Este interpretación está nominada como "Mejor canción original" en los Oscars 2022, y compite contra temas de las cintas "King Richard" y "No Time To Die", que, en las voces de Beyoncé y Billie Eilish. Ellas también estarán presentes en la gran entrega de galardones.

Finalmente, el colombiano concluyó diciendo "no podría estar más emocionado, agradecido. Tengo nervios, siento muchas cosas, pero, más que nada es agradecimiento a la vida por eso que está pasando, por cada cosa que pasa, que no me deja de sorprender. Ahí los veo, gracias".