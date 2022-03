El increíble antes y después de Lyn May

Nacida en 1952, Lilia Mendiola de Chi es una vedette, bailarina exótica y actriz mexicana mejor conocida por su nombre artístico Lyn May.

Durante las décadas de los 70 y 80 fue una de las vedettes mexicanas más destacadas, un ícono popular del sexo y una de las grandes estrellas del cine de ficheras.

Sin embargo su trabajo no ha sido tema de plática últimamente, por el contrario, Lyn May ha sido noticia por las múltiples cirugías plásticas que destruyeron su hermoso rostro natural. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Vamos a discutir.

Lyn May antes y después de la cirugía plástica

Lyn May se ha establecido durante mucho tiempo como una artista reconocida en México y América Latina, particularmente desde que se sumergió en su profesión a una edad temprana.

Teniendo esto en cuenta, no es ningún misterio que Lyn May floreció como actriz durante varios años; sin embargo, la popularidad y el estrellato se desvanecieron con el tiempo, lo que finalmente la llevó a someterse a una cirugía plástica.

En numerosos casos, la estrella admitió que tenía miedo de envejecer, lo que podría haberla llevado a desear someterse a varias intervenciones, en un esfuerzo por abrazar la eterna juventud. Bueno, las cosas no salieron según lo planeado ya que la operación desencadenó un cambio dramático en su vida, para peor.

Como su éxito decaía con el tiempo, la actriz decidió intervenirse el rostro para revitalizarse y para lograrlo le pidió al médico que le realizara el procedimiento más adecuado. Desafortunadamente, Lyn May nunca podría haber imaginado cómo cambiaría su vida debido a la deformidad de su rostro.

La estrella mexicana supuestamente fue inyectada con aceite de bebé durante una supuesta operación de pómulo, que destruyó y desfiguró su rostro, más con el paso del tiempo, debido a sus rasgos faciales. Cuando notó el problema, recurrió a diferentes operaciones quirúrgicas para solucionarlo, pero no sirvió de mucho.

Mientras Lyn May luchaba por recuperar su rostro, hizo lo mejor que pudo y aceptó las consecuencias de su afán por someterse a una cirugía plástica. Ahora, a ella no le importan las opiniones de los críticos.

La actriz dijo: “Ya no hay vuelta atrás, he aprendido que tengo que vivir lo que me conviene para ser feliz y positiva a pesar de las adversidades, porque me he aceptado tal como soy”.

¿Qué opinas de lo que le pasó a Lyn May?