Como es la relación de Beatriz Solís con la esposa de Marco Antonio Solís

Con el paso de los años Marco Antonio Solís ha demostrado que es dueño de un gran talento por lo que sus canciones hasta el día de hoy continúan sonando en las principales plataformas de música. Sus inicios se remontan a mediados de la década del '80 cuando junto a su primo Joel Solís, fueron los fundadores de la agrupación musical Los Bukis, del cual fue vocalista, músico, productor y autor de la mayoría de sus canciones; al inicio tocaba los teclados y posteriormente los timbales y la guitarra.

Debido a la gran fama que posee actualmente toda su familia es reconocida en varias partes del continente. Tanto es así que sus hijas, de sus dos matrimonios, siguen sus pasos en la música donde han demostrado que poseen un gran talento. Marco Antonio Solís se casó primero con la cantante mexicana Beatriz Adriana con la que tuvo su única hija llamada Beatriz Solís.

La relación con su primera esposa no terminó de la mejor manera ya que en diversos medios de noticias de chimentos salieron a la luz infidelidades por parte de El Buki. Además cuando estaba finalizando su matrimonio, conoció a su actual esposa la exmodelo cubana Cristian Salas, conocida popularmente como Cristy Solís.

La historia de amor con la bella rubia comenzó cuando ésta participó de uno de los videos de Los Bukis. Según afirman fuentes cercanas a la pareja el amor entre ellos fue a primera vista. A principios de la década del '90 Marco Antonio Solís se casó por segunda vez. En esta oportunidad con Cristy Solís con la que tuvo dos hijas llamadas Marla y Alison.

Con el tiempo esta gran familia ha superado varios conflictos que se han reflejado en distancias considerables entre Marco Antonio Solís y su hija mayor, Beatriz Solís, sobre todo. Estos problemas parecen haber quedado en el pasado ya que en las redes sociales se puede observar la buena relación que tienen las hijas de los dos matrimonios del intérprete de la canción "Si no te hubieras ido".

Sin embargo, muchos se preguntan cómo se llevan actualmente Cristy Solís, su actual esposa, con la hija de su primer matrimonio. En varias declaraciones ambas han dicho que es una linda relación de respeto y admiración sobretodo. Que como en todas familias hubo asperezas pero que se han hablado y solucionado con el paso del tiempo.

Esta buena química que tienen actualmente se puede observar en las redes sociales, principalmente en sus respectivas cuentas de Instagram donde ambas famosas reaccionan ante una publicación de la otra. Dos ejemplos puntuales de esto son los siguientes:

Hace un par de días Cristy Solís compartió una foto donde se la puede ver disfrazada de india. Ante esta publicación Beatriz Solís no solo reaccionó con un like sino que también la comentó con la frase "I love this picture".

Hace algunas horas, Beatriz Solís, posteó en su perfil oficial de Instagram una foto de ella donde se la puede ver en primer por lo causó miles de reacciones y cientos de comentarios. Entre una de esas reacciones se puede ver la de Cristy Solís que confirma la buena relación que hay entre ellas.