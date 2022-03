Quién es el hermano de Aracely Arámbula, madre de los hijos de Luis Miguel

Una vez más la actriz mexicana Aracely Arámbula es tendencia en los portales de noticias del espectáculos por un motivo de su vida personal. Puntualmente, por el cumpleaños de su hermano, Leonardo Arámbula que es una de las personas más importantes en su vida. En diversos eventos lo hemos visto acompañar a su hermana y posar ante los flashes en la alfombra roja.

Leonardo Arámbula no forma parte del ambiente, sino que es cirujano estético. Actualmente, tiene dos centros de spa a los que su hermana acude con frecuencia. En varias entrevistas, Aracely se ha encargado de aclarar que es él quien se encarga de cuidar su belleza y de mantenerla siempre joven.

Durante este fin de semana, el hermano de la famosa actriz estuvo de festejo y es por eso que Aracely Arámbula le dedicó una publicación en sus cuentas oficiales. La madre de los hijos de Luis Miguel, en su perfil de Instagram, compartió una foto junto a él con un mensaje que dice lo siguiente: "FELIZ CUMPLEAÑOS!!! a mi gran compañero de vida, celebró mucho tu Vida, gracias por ser mi gran amigo mi manager y mi compañero de viajes con el que más me rio y carcajeo y amo tu sentido del humor, gracias por darme tantas ALEGRÍAS y maravillosos proyectos #TEAMO HAPPYBIRTHDAY !!!! LARGA VIDA CON TODA LA SALUD Y MILLONES DE BENDICIONES!!!! TE AMAMOS !!!!! Tus sobrinos and family".

Además, en sus historias de la mencionada red social, Aracely Arámbula publicó distintos posteos de fanáticos dedicados a su hermano y fotos y videos de los hermanos Arámbula en diversos momentos de la vida cotidiana. Leonardo es tan pegado a su hermana que los fans de Aracely le tienen un cariño especial.

Por qué no aparecieron los hijos de Aracely Arámbula en la serie de Luis Miguel

Miguel y Daniel no aparecen en "Luis Miguel, la serie", a pedido de su madre, Aracely Arámbula, ya que prohibió que usen su imagen y la de sus hijos en este éxito de Netflix, pero no por intención de salvaguardar su intimidad, sino porque ella ya prepara su propia biografía. Además, la actriz afirmó, cuando se estrenó la segunda temporada, que "soy parte de su vida, no de su negocio".

Desde el 2005 y hasta el 2009, Aracely Arámbula estuvo en pareja con El Sol de México con el que tuvo dos hijos. La relación de su padre con ellos no es muy buena, ya que la artista azteca, en más de una ocasión, declaró que no recibe manutención económica y que tampoco los saluda por sus cumpleaños.