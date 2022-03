La enfermedad en la piel con la que lucha Kim Kardashian

La estrella y empresaria de “Keeping Up With the Kardashians” Kim Kardashian habla abiertamente sobre su psoriasis, comparte fotografías de sus placas (parches de piel gruesa, roja y seca cubierta con escamas de color blanco plateado) y describe sus experiencias con la enfermedad crónica de la piel que heredó de su mamá, Kris Jenner.

“Soy el único hijo al que mi madre le pasó su problema autoinmune. Que suerte”, escribió Kardashian West en un ensayo para el blog de estilo de vida de su hermana Kourtney, Poosh.

El objetivo de Kim Kardashian al compartir su vida con la psoriasis es borrar el estigma y las falsas suposiciones en torno a esta enfermedad.

¿Qué es la psoriasis?

Si bien se desconoce la causa exacta de la psoriasis, la genética es un factor: aproximadamente 1 de cada 3 personas con psoriasis informan que tienen un pariente con la afección, según la Fundación Nacional de Psoriasis de Estados Unidos.

Pero mientras que al menos el 10 por ciento de las personas heredan uno o más de los genes que eventualmente podrían conducir a la enfermedad, solo el 2 o 3 por ciento de la población desarrolla la afección, posiblemente debido a alguna combinación de genes y desencadenantes externos, como estrés, lesiones a la piel, ciertos medicamentos e infecciones como faringitis estreptocócica.

“Cuando tenía 25 años, tuve mi primer brote de psoriasis”, compartió Kim Kardashian en el blog de su hermana. “Tuve un resfriado común y, dado que la psoriasis es una afección autoinmune, esto la desencadenó. Estaba por todo mi estómago y mis piernas”.

Después de años de vivir con psoriasis, Kim Kardashian ha aprendido a sobrellevarla y aceptar los brotes ocasionales como parte del proceso. Hoy, usa sus redes sociales para resaltar su lucha con la condición, mostrar solidaridad con los demás y vender maquillaje corporal.

“Si tienes psoriasis, no puedes dejar que te arruine la vida o que saque lo mejor de ti. Tienes que hacer lo que puedas para asegurarte de estar cómodo, pero no dejar que se haga cargo”, sentenció la celebrity.

Su enfoque para tratar su enfermedad ha cambiado con el tiempo, a veces virando hacia lo casi científico. Su régimen ha incluido inyecciones de cortisona y una dieta que incluye grandes cantidades de jugo de apio.

¿Sabías que Kim Kardashian padecía esta enfermedad?