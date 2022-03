El motivo por el que Thalía dejó de hablar por un año

Aunque sea muy difícil de creer, la cantante mexicana Thalía sorprendió a todos cuando confesó que se olvidaba de las letras de sus canciones porque sufría dislexia. Fue a partir de la muerte de su padre que dejó de hablar durante un año y allí comenzó todo.

Aunque muchos no le creían, Thalía vivió un episodio muy triste en su vida que le provocó dejar de hablar por un año. No obstante, no todo quedó allí. Esos embarazosos momentos volvieron a ocurrir en varias oportunidades, ya que detectaron que padecía de dislexia.

Así fue que confesó que, antes de cada presentación, se encomienda a Dios para que todo salga bien cuando se encuentre sobre el escenario. La actriz y cantante reveló que no es la única que padece este tipo de trastorno que consiste en una dificultad que se manifiesta al leer, escribir o hablar. Quien también lo padece es Gloria Estefan, entre muchos otros artistas reconocidos, y la actriz, Salma Hayek.

El origen del problema: cuando Thalía dejó de hablar por un año

La misma Thalía fue quien recordó que, luego de perder a su padre cuando ella tenía tan solo 6 años, dejó de hablar por un año. Al poco tiempo y tras varios estudios, le llegó el diagnóstico de que padecía dislexia. Al recordarlo, contó que, en ese momento, le había dado un beso en la boca a su padre mientras se encontraba en coma. Como era muy niña, pensó que aquel gesto habría sido lo que había acabado con su vida.

A partir de ese momento, fue cuando los psicólogos le detectaron el problema y, lejos de ser un impedimento para vivir normalmente, la cantante lo asumió y comenzó con un tratamiento para sobrellevarlo mucho mejor. De hecho, hasta el día de hoy, nunca más volvió a vivir un episodio de esa magnitud, asumiendo que estuvo directamente relacionado al fallecimiento de su papá.

Otras curiosidades de Thalía

Thalía, sin dudas, es una de las cantantes latinas más talentosas y guapísimas en el mundo de la música. Sin embargo, se ha hablado mucho de su vida privada. No obstante, en más de una ocasión, ella misma confesó que siempre hizo caso omiso a todo lo que le hiciera mal. Entre muchas de las curiosidades que probablemente se desconocen, la mexicana es la menor de 5 hermanas.

Cuando era pequeña la llamaban Yuya, pero ella admiraba fervientemente a Marilyn Monroe. Tiene adoración por los peluches y las rosas rosadas son sus favoritas. Muchos creen que es tímida, pero no. Con su mejor amiga, Lili Estefan, son pura diversión y hasta una fábrica de hacer bromas.

Entre todos sus apodos, La reina de las telenovelas, Reina, Lady T, Reina del Pop Latino y Emperatriz de la belleza, ella prefiere solo uno. ¿Te imaginas cuál es?