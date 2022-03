A días de cumplir 47 años, la madre de los hijos de Luis Miguel deslumbra con su figura

Una vez más, Aracely Arámbula, madre de los hijos de Luis Miguel se quedó con las miradas de todos en las redes sociales al compartir en sus estados de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos que demostraron lo hermosa que se ve como así también de la gran figura que posee a sus casi 47 años edad.

En estas historias de la famosa red social de la camarita podemos observar la protagonista de La Dueña lucir diferentes conjuntos que han encandilado a sus seguidores con su belleza. Recordemos que además de ser una excelente actriz, la madre de Miguel y Daniel Gallego se ha consagrado como modelo por lo ha participado en diversas producciones de fotos para las marcas más importantes de ropa y productos de belleza.

Por otra parte, en diversos momentos de su vida, Aracely Arámbula se ha definido como una defensora de los derechos de los animales. Un ejemplo de ello es una publicación en que compartió en sus redes con un mensaje que dice lo siguiente:

"No son callejeros son inocentes abandonados por gente sin compasión ni amor, paremos esto y seamos más empáticos con estos seres amorosos que no tienen voz, siempre he sido protectora de animales pero a partir de ahora verán seguido información sobre ellos y sobre adopciones (No compres adopta si tienes la capacidad de Cuidarlos amarlos y tratarlos con respeto son seres maravillosos que solo dan AMOR, respetemos la Vida de los animales de todos. AMAR CURA gracias por hacer esta gran labor @edgarfernandoerv @ivannavamx @amorsinraza @adoptaamor_perruno @adoptanocompres. Gracias por tanto trabajo, el mensaje que queremos dar es que seamos muy conscientes, NO AL ABANDONO, no los dejes a su suerte por que muchos son atropellados, si no los puedes cuidar ayúdalos a tener un buen hogar que si los protejan ( NO SEAMOS INSENSIBLES A ESTA SITUACIÓN) ayudemos esterilizando a nuestras mascotas y ayudemos a los perritos de la calle, dar una mano de ayuda siempre fortalece el corazón, esta semana mientras filmaba me traje conmigo 3 perritos de diferentes lugares por que van y los abandonan, los 3 están enfermos y ya están atendidos en una veterinaria, sería de gran ayuda inculcar el valor del respeto, amor y cuidado a los animales a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, la cultura del Amor y protección hacia ellos y no al abandono por qué sufren PORFAVOR todos los que amamos a estos seres hermosos y amorosos ayúdenme a darles voz los invito apoyar en campaña de esterilización y concientización de vacunación gracias @enriquevargasdelv por siempre apoyar en el momento que lo necesitamos gracias. Así invitó a todos y a nuestra gobernadora de mi querida tierra @marucamposchih y a los que se quieran sumar ayudarme a darles VOZ. Feliz noche y que reine La Paz".

De su actualidad laboral, Aracely Arámbula está trabajando junto a Mauricio Ochamann y Anastasia Acosta, en la obra "Por qué los hombres aman a las cabronas". Este gran espectáculo teatral se realizó en ciudades de Estados Unidos y México, respectivamente. Allí la bella rubia volvió a demostrar sus grandes dotes artísticos con una magnífica gira.