De regreso en Madrid y soltera, Vicky Martín Berrocal celebró su cumpleaños

Recientemente separada de Joao Viegas, la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal celebró su cumpleaños y se divirtió a lo grande.

Respetando el dress code propuesto por la agasajada, sus amigas asistieron al Commodore de Madrid luciendo los colores fucsia y rojo. Allí bailaron, bebieron y se divirtieron.

Y aunque nos gustaría decir que no faltó nadie, no fue así. Quizá la ausencia más sentida por Vicky haya sido la de su hija Alba Díaz, que se encuentra en Kenia haciendo un voluntariado.

Pero aunque no pudo asistir, Alba no dejó que el cumpleaños de su mamá pasara sin dedicarle unas palabras que cruzaron de continente a través de las redes sociales: "Feliz cumple a lo más bonito que tengo. te amo con toda mi alma, gracias por siempre apoyarme y confiar en mí. Te veo prontito mamá", le escribió en su cuenta de Instagram. A lo que Vicky respondió: "Tú eres el mejor regalo que me hizo la vida… te echo tanto de menos".

Pero ni la ausencia de su hija ni su reciente ruptura amorosa con el empresario portugués Joao Viegas empañaron el festejo, que los amigos de la cumpleañera se dedicaron a mantener bien arriba.

Vicky fue dueña de todas las miradas, con su figura impecable y un diseño propio con escote corazón, hombreras y manga larga, entallado en tono fucsia. Un look que finalizó con unos zapatos Jimmy Choo del mismo tono y con su pelo recogido, como viene siendo su marca, en una trenza larga.

Paula Echevarría fue una de las invitadas, que llegó acompañada de su marido Miguel Torres, luciendo un diseño largo rojo de Cristina García. Según Paula, no vistió de Vicky Martín Berrocal para no molestarla. "Hoy es su día", argumentó la actriz.

Uno de los partenaires de baile de Vicky fue Miguel Torres, ante la mirada de su esposa, que se encargó de inmortalizar el momento con su celular.

La actual mujer de Manuel Díaz, Virginia Troconis, también estuvo invitada a la boda de la ex de su marido. Su relación con Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, es excelente.

Rocío Martín Berrocal irrumpió en la fiesta con el pastel, que llevaba encima dos bengalas, para celebrar la vida de su hermana.

Otro de los encargados de animar la fiesta fue Antonio Carmona, que estuvo acompañado de su mujer Mariola Orellana.

También asistieron al festejo Eugenia Martínez de Irujo, Esther Cañadas, César Cadaval junto a su hijo Mario Vaquerizo; Fonsi Nieto, que llegó solo tras su ruptura con Marta Castro, Carmen Jedet, Álvaro Castillejo y su novia, Cristina Fernández de Torres, Macarena Rey, Tamara Falcó, Boris Izaguirre y Laura Sánchez, entre otros muchos.

Pero, además de su cumpleaños, la empresaria celebró su nueva vida, ya que recientemente se mudó de regreso a Madrid, donde fue recibida con amor por su entorno más querido.