Así comenzó la historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué

Shakira está en boca de todos ya que recientemente trascendió una versión de cómo y cuándo empezó la historia de amor con su actual pareja, el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Si bien ambos blanquearon su romance en 2011, unos meses antes comenzaron su romance.

Actualmente la pareja conformada por la cantante colombiana y el futbolista español es una de las más queridas y consolidadas de la farándula actual. Recientemente ambos cumplieron años de edad por lo que lo festejaron con sus dos hijos. Sin embargo muchos de sus fans se preguntan cómo fue que comenzó esta gran historia de amor.

En una entrevista para la revista Hola, la intérprete de la canción "Me gusta" afirmó que "todo empezó en el 2010 cuando tenía que grabar la canción oficial para el mundial Sudáfrica 2010. Allí compartimos el rodaje del video de "Waka Waka". Luego de ello nos vimos por primera vez en Madrid cuando coincidimos en un show y cuando lo ví dije que boca más redondita, me gusta esa barbita y luego nos tomamos unos mojitos".

Esta frase con el correr de los años quedó retratada en una de las canciones más populares de la colombiana. La misma que fue dedicada a su actual pareja se llama "Me enamoré" que desde su estreno y hasta hoy cuenta con más de 814 millones de reproducciones en YouTube. Básicamente en este tema musical contó su relación con el exjugador de la selección española.

Shakira y Gerard Piqué más unidos que nunca

Hace unos días la popular cafetera realizó una emotiva dedicatoria a su pareja que fue tendencia en los diversos sitios de noticias del espectáculos. La misma que fue compartida en su cuenta oficial de Instagram dice lo siguiente:

"600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional" (textual).