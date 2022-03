Carmen Villalobos reveló por qué no usa anillo de boda

Carmen Villalobos ha demostrado con el correr de los años su gran talento para la actuación. En diversas tiras de la televisión latinoamericana, ha conquistado a seguidores con su interpretación, por ejemplo, en la novela "Sin Se... no hay Paraíso", donde hizo el papel de Catalina Santana. Esta gran actuación hizo que su fama creciera a pasos agigantados.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo a finales del año pasado cumplieron 13 años juntos, y en el mismo semestre, 2 años de matrimonio. Hoy en día son una de las parejas más estables de la tv latina. Esta historia de amor comenzó en 2007 cuando ambos actores coincidieron en la telenovela "Nadie es eterno en el mundo". Un año más tarde se fueron a convivir. Sobre tantos años juntos, Carmen Villalobos, dijo: “Cuando empiezas a convivir con tu pareja, hay muchas cosas que cambian y la palabra rutina está estigmatizada porque hay rutinas buenas. Cuando aprendes a conocer a tu pareja hay cosas que se vuelven rutinarias pero depende de ti de que no se convierta en un monotonía aburrida”.

Sin embargo, varios fanáticos de la bella presentadora y actriz se han preguntado ¿por qué Carmen Villalobos no usa anillo de boda? Sobre eso, la bella artista dijo que: "Yo soy muy desorganizada, muy despistada y me da miedo perderlo, esa es la verdad. Todos los que me han seguido en mi carrera, saben que siempre me quito los anillos".

La talentosa cafetera la está pasando de maravillas en su vida laboral ya que la rompió como presentadora en el programa "Escuela Imparable", donde 12 mujeres emprendedoras de diferentes países de Latinoamérica compiten por la oportunidad de recibir el apoyo necesario para triunfar y realizar su más anhelado sueño en el mundo de los negocios.

Carmen Villalobos es una de las protagonistas de la telenovela "Café con aroma de mujer", que está teniendo un éxito descomunal en Netflix Latinoamérica.

En cuanto a su carrera actoral, la bella cafetera anunció hace unos días que será la protagonista en la telenovela Hasta que la plata nos separe. "Me siento muy honrada de protagonizar esta historia - la segunda del gran Fernando Gaitán. Espero que la disfruten demasiado. Hasta que la Plata nos Separe es una producción de RCN Televisión para el @canalrcn y @telemundo", escribió en sus cuentas oficiales Carmen Villalobos.