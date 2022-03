Cuántos años tenía Beyoncé cuando estaba en Destiny's Child

Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, ya para cuando tenía nueve años, había formado su propio grupo de chicas, llamado Girls Tyme. Si bien la intérprete de “Halo” podría considerarse una fuerza imparable en la actualidad, tuvo que enfrentar muchos rechazos durante los primeros días de su carrera.

En 1992, Girls Tyme perdió en el programa de talentos de televisión Star Search. Tres años más tarde, fueron despedidas del sello discográfico que las había contratado, incluso antes de que hubieran lanzado material alguno.

Girls Tyme eventualmente cambiaría su nombre a Destiny's Child y, con el tiempo, las cosas comenzarían a mejorar.

Cuando Beyoncé tenía 17 años, junto con sus compañeras de banda, lanzaron su álbum debut homónimo en 1997 y finalmente comenzaron a obtener reconocimiento por parte del público. El segundo álbum de Destiny's Child, “The Writing's On The Wall”, logró el éxito mundial y les valió su primer premio Grammy por su canción insignia "Say My Name".

A medida que pasaron los años, la música y las carreras de Destiny's Child continuaron evolucionando. Beyoncé era considerada la cantante principal del grupo y siempre destacaba entre la multitud, por lo que era solo cuestión de tiempo que se embarcara en una carrera como solista.

Beyoncé y su carrera como solista

Después del lanzamiento del tercer álbum de estudio de Destiny's Child, “Survivor”, en 2001, Beyoncé y las chicas de su banda decidieron separarse para empezar sus carreras como solistas.

En 2002, la creadora de éxitos "Me, Myself, and I" hizo su debut en la pantalla grande y protagonizó la tercera película de Austin Powers,” Austin Powers in Goldmember”, y continuó apareciendo en películas más notables a lo largo de la década: “The Fighting Temptations”, “La Pantera Rosa”y “Dreamgirls”.

Mientras seguía una carrera en la actuación, con 23 años, Beyoncé ya se había establecido como una solista exitosa. En 2003, su álbum debut, “Dangerously In Love”, la llevó a la cima del éxito.

Su primer gran sencillo "Crazy In Love", con su entonces novio Jay-Z, encabezó el Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas y se convirtió en el primero de muchos sencillos populares de la cantante. Hasta la fecha, sus seis álbumes de estudio en solitario han alcanzado el puesto número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos.

Beyoncé tiene muchos elogios de los que presumir, y uno de ellos incluye haber ganado 28 premios Grammy, lo que la convierte en la artista femenina con más victorias y la cantante más ganadora en la historia de los Grammy. Actualmente también es la artista femenina más nominada en la historia, con un total de 62 nominaciones. Su arduo trabajo continuo a lo largo de los años claramente ha valido la pena, y es bastante inspirador.

¿Cuál es tu éxito favorito de Beyoncé?