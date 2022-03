Este es el álbum récord en ventas de Beyoncé que le dejó esta gran fortuna

La cantante tenía un talento increíble, incluso cuando era niña, y brilló en el grupo femenino Destiny's Child. Cuando el grupo se separó y Beyoncé inició su carrera de solista, se convirtió en una gran estrella. La estrella de la música ahora tiene varios álbumes, premios y unos fans increíblemente leales.

Echamos un vistazo a los álbumes que ha lanzado, y mira con cuál ganó gran parte de su fortuna.

Los mejores álbumes de Beyoncé

La intérprete de “Partition” tiene seis álbumes de estudio, así como cinco álbumes en vivo y una banda sonora. También colaboró ??con su esposo Jay-Z en el álbum del 2018, “Everything Is Love”.

El álbum más vendido de Beyoncé hasta la fecha, aclamado por la crítica, es “Dangerously In Love”, lanzado en el 2003. Este discó vendió más de 300.000 copias la primera semana, hasta 2015, había vendido cinco millones de copias, y al día de hoy el disco lleva un total de 11 millones de ventas en su haber.

Fue su primer álbum como solista, y a los fanáticos les encantó (incluso continúa siendo uno de los favoritos). Los temas "Crazy In Love" y "Baby Boy" que se desprendieron de este proyecto fueron éxitos instantáneos, y el álbum ganó cinco premios Grammy.

Después de “Dangerously In Love” llegó “B'Day” en el 2006. El álbum vendió 500.000 en su primera semana y fue triple platino (“Dangerously in Love” fue cuádruple platino). Su tercer álbum más vendido fue lanzado en 2008 bajo el nombre “I Am... Sasha Fierce”. De este se desprende la mayoría de sus sencillos más populares, incluidos "Put A Ring On It", "Halo" y "Single Ladies".

El álbum que ocupa el último lugar en la increíble lista de logros musicales de Beyoncé es la banda sonora de la versión de acción real de El Rey León de Disney. Titulada “The Lion King: The Gift”. Vendió 11.000 copias y todavía se transmite en todas las plataformas.

¿Cuál ha sido la canción más exitosa de Beyoncé?

Beyoncé tiene algunos de los mejores números de la industria en lo que respecta a álbumes y sencillos, son simplemente sorprendentes. Sobre todo si hablamos de la canción más exitosa de su carrera.

El mayor éxito de Beyoncé en términos de números de reproducciones es “Halo”, el cuarto sencillo de “I Am... Sasha Fierce”. La canción originalmente alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, pero terminó de explotar cuando llegó a países de todo el mundo.

¿Cuál de todos los discos de Beyonce es tu favorito?