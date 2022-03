Por qué se separaron las Destiny's Child

La historia de Destiny's Child está llena de altibajos. Un grupo que, a pesar de todos los inconvenientes con los que tuvo que lidiar a lo largo del camino, encontró la manera para posicionarse como una de las bandas del momento, marcando por completo a toda una generación.

El grupo femenino, integrado originalmente como un dúo por Beyoncé y LaTavia Roberson, que añadió luego a Kelly Rowland, Támar Davis y las hermanas Nikki y Nina Taylor, se formó en Houston (Estados Unidos) en 1990 bajo el nombre de Girl's Tyme. Arrancaron presentándose en concursos de talentos pero la verdad es que no les iba muy bien, por lo que Mathew Knowles, el papá de Beyoncé, decidió asumir el rol de manager para ayudarlas a impulsar su carrera.

Las primeras dos decisiones que tomó Mathew Knowles marcaron al sexteto para siempre: primero despidió a las hermanas Taylor e incorporó a Luckett, y en segundo lugar decidió cambiar el nombre de Girl's Tyme por Destiny.

El largo camino de Destiny's Child

En 1996 la banda firmó un contrato con Columbia Records; en ese momento el grupo se transformó en un cuarteto y el nombre se cambió a Destiny's Child.

En 1998, Destiny's Child lanzó su álbum debut junto con el exitoso sencillo "No, No, No Part 2". Un año después sacaron su segundo disco: “The Writing's on the Wall''. De este proyecto se desprendieron cuatro grandes éxitos: "Bills, Bills, Bills", "Bug a Boo", "Say My Name" y "Jumpin', Saltar".

Para finales de 1999, cuando todo parecía que marchaba viento en popa, se anunció que Luckett y Roberson habían abandonado el grupo y en su reemplazo entrarían Michelle Williams y Farrah Franklin. Esta última se fue de la banda tan solo cinco meses después de unirse, lo que provocó todo un escándalo.

Ese fue el momento en el que Destiny's Child se transformó en un trío. La nueva alineación preparó un nuevo álbum, el cual lanzaron en el 2001 bajo el nombre “Survivor''. De este disco se desprendieron grandes éxitos como "Independent Women Part I", "Survivor" y "Bootylicious".

¿Por qué Destiny's Child se separó?

Poco tiempo después de haber lanzado “Survivor'', Kelly Rowland y Beyoncé comenzaron a lanzarse como solistas, algo que llamó mucho la atención entre los fanáticos. Fue en esa época que comenzaron los rumores de que el grupo se disolvería.

En el 2004 Destiny's Child lanzó “Destiny Fulfilled”, del cual se desprendieron temas como "Lose My Breath", "Soldier", "Girl" y "Cater 2 U". Ese mismo año comenzaron una gira mundial que fue todo un éxito. Pero tan solo unos meses después, en el 2005, anunciaron que el grupo se disolvería.

“Con una nota alta, unidas en nuestra amistad y llenas de una abrumadora gratitud por nuestra música, con nuestros fans y entre nosotros”, dijo Destiny's Child a través de un comunicado.

En ese momento muchos especularon que esta decisión se debía a la mala relación entre Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams, pero la realidad es que ellas siempre han sido grandes amigas y se mantienen muy unidas hasta la actualidad.

¿Te gustaría un regreso de Destiny's Child?