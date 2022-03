La hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana enamora a todos con su gran belleza

Con el paso de los años, Marco Antonio Solís se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes de todo el mundo. Es que las canciones del famoso artista mexicano han traspasado las barreras de los idiomas y han sido coreadas por personas de todas partes. En esta ocasión, la noticia es su hija Beatriz, la cual pertenece a su primer matrimonio, quien cuenta con una gran popularidad en todo el continente, la cual crece a diario en las redes.

Beatriz Adriana Solís es hija del primer matrimonio que tuvo El Buki con la cantante mexicana Beatriz Adriana. Con su padre posee una excelente relación ya que constantemente comparte fotos junto a él. Además, con sus hermanas Marla y Alison, que pertenecen al matrimonio que Marco Antonio Solís tiene con Cristy Salas, también se lleva de la mejor manera.

Hace unas semanas, Beatriz Solís se presentó en un concierto que dejó a sus fans sumamente sorprendidos. En mismo se pudo apreciar que el talento es algo que lleva en sus venas y que ve desde pequeña en sus padres. Con un repertorio lleno de hits la bella morocha se quedó con las miradas de todos los presentes.

El mismo fue en el marco del lanzamiento de su nueva canción llamada "Me quedé vacía". La misma es un bolero que hasta el momento cuenta con miles de reproducciones en las plataformas más importantes de música digital. Con este tema, la hija de Beatriz Adriana vuelve a posicionarse como una de las cantantes mexicanas más convocantes del país azteca.

En esta oportunidad, la bella morocha es tendencia por un par de fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Además a una de las imágenes le agregó un mensaje que dice lo siguiente: "El capítulo de mi vida se llama MI TURNO •MI TURNO de ponerme primero •MI TURNO de establecer límites •MI TURNO de decir “NO” •MI TURNO de no disculparme si no es necesario. •MI TURNO de nunca dudar de mi intuición •MI TURNO de elegir a quién quiero en mi vida •MI TURNO de no dar más de mí a quien no lo merece. •MI TURNO de seguir mis sueños por encima de todo. •MI TURNO DE NO CONFORMARME CON MENOS DE LO QUE MEREZCO".