Que bien se ve: así luce actualmente la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Una vez más la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony es tendencia en las redes sociales y en las páginas dedicadas a noticias del mundo del espectáculo. Es que hace algunas horas, Emme Muñiz, compartió una foto de ella en sus estados de su cuenta oficial de Instagram que demostró lo bien que luce actualmente con 14 años.

En la misma se la puede ver con un color de pelo diferente al de este último tiempo y acompañada por uno de lo hijos del actor Ben Affleck. Recordemos que desde mediamos del año pasado y JLo retomó su relación amorosa con el protagonista de la película Batman.

Desde hace años, Emme Muñiz está en boca de todos, ya que de los dos hijos que tiene la famosa pareja de artistas, es la más talentosa y la que más se expone ante los medios de comunicación. Recordemos que ella ya debutó como cantante, actriz y hasta como escritora pese a su corta edad de vida.

Los talentos de Emme Muñíz

Emme Muñiz debutó arriba del escenario con una presentación junto a su madre, JLo que dejó a todos con la boca abierta, ya que su voz fue sumamente sorprendente. Esta aparición se dio en el comienzo del 2020, puntualmente en show de medio tiempo del Super Bowl donde la pequeña arista confirmó que heredó los grandes dotes de sus padres.

Este no es el único talento que posee la bella joven ya que además de debutar como cantante lo hizo también como escritora. Es que hace unos años lanzó su primer libro titulado "Lord Help Me" (Dios ayúdame). Esta es una publicación infantil ilustrada y bilingüe con un fuerte mensaje para abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana. La joven escritora lo comenzó a escribir en 2013.

Finalmente, en 2018, la pequeña Emme debutó como actriz en un video musical que le pertenece a su madre Jennifer Lopez. Estamos hablando de la canción "Limitless" que fue el tema musical oficial de la película "Second Act". Allí se puede ver a Emme brillar delante de la pantalla con tan solo 10 años. Claramente el talento que heredó de sus padres hacen que sea una estrella en potencia.