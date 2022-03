La actriz de This is us que se ganó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Pasó de ser un ícono adolescente en los años 90 a ser la exitosa y destacada protagonista de “This is us”. Se trata de la bellísima cantante, compositora, actriz y diseñadora de moda estadounidense Mandy Moore que, después de años, obtuvo su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

Mandy Moore de This is us: Una estrella iluminada

Si esta ex-estrella adolescente, haciendo referencia a Mandy Moore, ha reemergido como actriz adulta en papeles dramáticos, fue gracias a 'This is us'. Debido a su excelente interpretación, ha recibido nominaciones a un Premio Emmy, un Globo de Oro y 2 People's Choice Award.

Como si fuese poco, los proyectos ahora le llueven y a montones, pero se lo merece porque Mandy comenzó su carrera en el mundo artístico cuando tenía 13 años y, aunque durante unos años no se vio su rostro, nunca paró.

De hecho, ella misma considera que todos esos años que estuvo lejos de los reflectores creció personal y profesionalmente, ya que pudo dedicarse a proyectar su futuro como artista, aunque no tenía ni idea de lo que se venía.

This is us le dio a Mandy Moore su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Cabe recordar que la actriz y cantante, durante varios años, y luego de una interesante trayectoria, se dedicó a seguir haciendo música con su marido. Pasaron exactamente 5 años sin que volviese a intentar volver al cine. No obstante, hubo algún proyecto de serie abortado, un breve retorno y ya en 2015, una película.

Fue en 2016 que le llegó a Moore su gran oportunidad televisiva. Debutar en televisión como actriz protagonista de la increíble y apasionada serie dramática 'This is us'. Su talento volvió a verse con fortaleza, pero su sonrisa y el amor con el que mira, dotan a la serie de mucha de su fuerza emocional, que es una de sus grandes características como actriz.

La actriz de 'This is us' hace reír y llorar. Su papel en esta ficción le valió todas las nominaciones nombradas anteriormente y, como si fuese poco, la ha devuelto a la luz pública y a la gran pantalla.

Ya en 2018 coprotagonizó la película 'Mentes poderosas' y en 2019 fue que recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Vale recordar que también sacó un nuevo álbum de estudio y aprovechó para anunciar la nueva producción en la que está trabajando junto a una cadena norteamericana, para una serie basada en su vida y en sus inicios como artista.

¿A ti te gusta su personaje en This is us? Cuéntanos.