Todos los maltratos que sufrió Andrea Piecuch como Miss Universo

Tras el suicidio de la ex Miss USA, Cheslie Krist y la posible conexión con una depresión profunda que transitaba, la ex Miss Universo, Andrea Piecuch, recurrió a sus redes sociales para contar sobre los maltratos, el bullying cibernético y los discursos de odio que reciben constantemente en las redes.

Al parecer, el maltrato en la vida de las modelos es moneda corriente. Tras salir a la luz la triste noticia del suicidio de la ex Miss USA, Cheslie Krist y la posible conexión que hubo tras una depresión profunda que transitaba, la ex Miss Universo Andrea Piecuch salió a hablar de los maltratos que sufrió mientras fue reina de la belleza.

La joven Piecuch hizo uso de sus redes sociales para abrir una conversación pública acerca de un tema que poco se habla. Se trata del bullying cibernético y los famosos discursos de odio en el que muchas de las concursantes de este tipo de certámenes, están sometidas.

Poco se habla, pero tras semejante triste episodio, que dejó a todas consternadas, desde los foros públicos, las modelos ahora consideran que sus palabras tienen que tener más fuerza y ser escuchadas. Es una realidad, que las palabras mal intencionadas de los cibernautas, tienen muchas consecuencias.

"Por el bien de Cheslie y de muchas otras como ella que sufren en silencio, este post es para ustedes" inició hablando la Miss Universo US Virgin Islands. "Hace dos años, cuando gané mi título de Miss Universo no tenía exactamente una idea del ridículo y el odio al que me estaba exponiendo", aseguró Piecuch tras todos los maltratos que sufrió como Miss Universo.

Los maltratos que sufrió Andrea Piecuch como Miss Universo

Según la ex Miss Universo, Andrea Piecuch, en su momento, su ilusión era pensar que estaba entrando en los mejores años de su vida. Sin embargo, con el pasar del tiempo comprobó que la realidad de su vida era mucho más cruda y triste: "Aunque no puedo negar que algunos momentos de ese período fueron felices y gratificantes, hubo partes iguales de ansiedad y depresión" confesó.

En su caso, hablar de los maltratos que sufrió cuando fue Miss Universo la ayudaron a crecer frente al lenguaje de odio que expresan, sobre todo, en las redes sociales. Los ejemplos que dio fueron aterradores:

"En mi caso hubo personas que hasta me dijeron que me matara. Estas gentes no se hacen responsables de sus palabras y sus acciones. Si hay algo aprendí de Cheslie es a hablar" aseveró.

Andrea Piecuch pretende que su mensaje y con lo que le sucedió a su amiga y colega, llegue a otras mujeres víctimas del bullying cibernético. Desea que se animen a creer en ellas mismas y que no se dejen llevar por las presiones de quienes las maltratan:

"Comparto [este mensaje] ahora que muchas de nosotras estamos afligidas. Quiero que sepan que no están solas. Las respeto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Nadie más que ustedes pueden definir quién eres, y aunque ellos traten, no los dejen ganar" finalizó.

¿Qué opinión te merece este tema?