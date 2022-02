Esta es la razón por la que Adele levantó sospechas de compromiso

Adele está pasando un momento fabuloso en su vida amorosa. La cantante de 33 años está en una relación amorosa desde principios del 2021 con el productor discográfico Rich Paul que, según allegados, ya se habían conocido hace dos años atrás en una fiesta realizada en los Estados Unidos.

La cantante describió previamente su romance con él como el más "increíble, sincero y fácil" en el que jamás haya estado. "Realmente no se lo dije a muchos de mis amigos al principio porque quería guardármelo para mí", explicó Adele que sin dudas está viviendo una historia de amor igualable solo por una película de Hollywood.

Adele. Fuente: Instagram @adele

En la alfombra roja de los BRIT Awards en la O2 Arena de Lodres, la cantante Británica provocó rumores de un posible compromiso cuando mostró un anillo de diamante junto a un vestido negro que se amoldaba a su figura.

Adele hizo una serie de expresiones muy llamativas mientras caminaba por la alfombra, en la que mostró una atrayente piedra en su dedo de compromiso. Esta aparición se da en el marco del "encontronazo" que tuvo con algunos de sus fans, que le reclaman la inesperada cancelación de sus shows en La Vegas, Nevada.

Rich Paul. Fuente: Instagram @richpaul

Todos estos signos no dejaron de llamar la atención por lo que se especula que muy pronto algo habrá. En otra entrevista, Adele confirmó que ella y Rich eran realmente una pareja. De su reconexión, años después de su primera reunión, dijo que su unión, desde entonces, ha tenido un impacto positivo en su bienestar. "No me siento ansiosa, nerviosa o agotada. Es todo lo contrario. Es salvaje"