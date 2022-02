Todos los maridos de Pamela Anderson y por qué se divorció

Pamela Anderson es una mujer que ha vivido la vida intensamente. Nunca dejó de hacer nada por el qué dirán y siempre hizo lo que quiso. Es así como fue que se casó seis veces a lo largo de 26 años y tuvo dos hijos.

¿Quiénes son los maridos de Pamela Anderson?

Tommy Lee

El primer matrimonio de Pamela Anderson fue con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, en 1995. La pareja se casó solo cuatro días después de conocerse, y, poco después de su boda relámpago, su video sexual se filtró sensacionalmente en línea.

Pamela Anderson y Tommy Lee estuvieron casados ??durante tres años y tuvieron dos hijos juntos, Brandon y Dylan.

Se separaron después de que Tommy agredió a Pamela Anderson cuando Dylan aún era pequeño. Después de que el hombre cumplió seis meses en la cárcel, él y la actriz se volvieron a encontrar, pero, finalmente se separaron nuevamente en 2001.

Se reconciliaron una vez más en 2008 e incluso vivieron juntos, pero su reencuentro duró poco.

Kid Rock

Pamela Anderson estuvo casada con el músico Kid Rock de 2006 a 2007.

Se juntaron en 2001, se comprometieron en 2002 y se separaron en 2003. Tres años después, anunciaron su compromiso al mundo.

La actriz sufrió un aborto espontáneo mientras la pareja estaba casada y los dos se divorciaron poco después, citando "diferencias irreconciliables".

Rick Salomón

En 2007, Pamela Anderson reveló en The Ellen DeGeneres Show que estaba comprometida con Rick Salomon.

Ese año, los dos se casaron en The Mirage en Las Vegas, pero se divorciaron solo diez semanas después, citando "diferencias irreconciliables".

En febrero de 2008, el matrimonio fue anulado oficialmente por fraude.

En el programa de Ellen, nuevamente en 2014, le dijo al presentador que ella y Salomon eran amigos con beneficios. Saloman y Pamela Anderson se volvieron a casar ese año, pero se divorciaron en 2015.

Jon Peters

Pamela Anderson salió por primera vez con Jon Peters hace más de treinta años.

"Hay chicas hermosas en todas partes", dijo Peters, productor de cine, a The Hollywood Reporter.

"Podría elegir, pero durante 35 años solo he querido a Pamela. Me vuelve loco, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato como se merece".

Los dos se casaron en una ceremonia secreta en enero de 2020. Anderson escribió un poema sobre Lee que decía:

“Jon es el ‘chico malo’ original de Hollywood/ nadie se compara/ lo amo profundamente como familia. Su vida solía asustarme. Tanto para una chica como yo. Ahora he visto más de la vida y me doy cuenta. Ha estado allí todo el tiempo. Nunca me falló/ Estoy lista ahora y él también lo está/ Nos entendemos y nos respetamos/ Nos amamos sin condiciones/ Soy una mujer afortunada/ Prueba de que Dios tiene un plan”.

Se divorciaron apenas doce días después de casarse.

La ex Baywatch negó su unión en un tuit después de que la pareja se separara, diciendo: "Pamela Anderson nunca estuvo casada legalmente con Jon Peters (amigo de la familia de toda la vida) sin resentimientos, sin matrimonio, sin divorcio... solo un extraño almuerzo teatral - Pamela tiene un buen sentido del humor al respecto".

Dan Hayhurst

Más recientemente, Pamela Anderson se casó con su guardaespaldas después de enamorarse durante el encierro de Covid.

El 20 de enero de 2022, un año después de que la pareja se casara, se anunció que Pamela había solicitado el divorcio de Dan.

"Estoy exactamente donde necesito estar: en los brazos de un hombre que realmente me ama", dijo Pamela Anderson en ese momento.

¿Crees que se volverá a casar?