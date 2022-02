Ninel Conde estrena cuenta en OnlyFans y estallan las redes

Ninel Conde anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, que abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans, a través de la cual compartirá contenido exclusivo que no podremos encontrar en ningún otro lugar, asegurando que lo que sus fanáticos encuentren será algo “nunca antes visto”.

“El Bombón asesino” compartió una foto muy sensual en la que se la puede ver en ropa interior, acompañada por un oso de peluche gigante, y escribió: “Mis bombones, ahora sí… TENEMOS ONLY FANS”.

“Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?”.

Automáticamente, todos sus seguidores comenzaron a llenar la publicación de “me gusta” y comentarios apoyando este nuevo paso en la carrera de la cantante. Un seguidor comentó: “Si es fotos así como Dios te trajo al mundo y sin censura yo si me uno”. Mientras que otro escribió: “Muy guapa creo que exageras con belleza”.

Otro usuario aseguró: “Lo que mas quiero en esta vida esta bien hermosa”. Lo que no faltaron fueron los emojis, los cuales inundaron la imagen, los que más se repitieron fueron el fueguito, los corazones rojos y las caritas enamoradas.

Seguramente, logre conseguir un nuevo éxito en su gran carrera, ¡Vamos a ver cómo le va!

Ninel Conde habló sobre su OnlyFans

Ninel Conde asistió al programa "El Gordo y La Flaca" como invitada especial para hablar de su nueva página en OnlyFans. Y, si bien aseguró que no podía adelantar mucho porque la idea es que todos se sorprendan, contó que ya realizó dos sesiones fotográficas en Los Ángeles y Miami, Estados Unidos, por lo que tiene mucho contenido para compartir.

También aprovecho para dejar en claro que su cuenta no se tratará solamente de desnudos y fotos sexys: “Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales”.

Para acceder a todo el contenido, los suscriptores tienen que pagar una cuota mensual de 20 dólares, que son aproximadamente unos 400 pesos mexicanos. ¿Qué opinas sobre su nueva cuenta?