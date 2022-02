La emotiva letra de la canción de Marco Antonio Solís que le dedicó a su esposa

Con el correr de los años Marco Antonio Solís se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes de todo el mundo. Es que las canciones del famoso artista mexicano han traspasado las barreras de los idiomas y han sido coreadas por personas de todas partes. Por su parte hace algunas horas atrás hizo un feliz anuncio sobre su carrera musical

El mismo tiene que ver con las nuevas fechas donde se presentará en los primeros conciertos de este 2022. Nuevamente El Buki demostrará todo su talento en diversas ciudades de los Estados Unidos. Esta primera gira se titula "Qué ganas de verte" World Tour 2022 y comenzará el próximo primero de abril en la localidad de Phoenix, Arizona.

Asimismo Marco Antonio Solís a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto con todas las fechas y con un mensaje que dice lo siguiente: "#QuéGanasDeVerte y de verlos a todos ustedes en las próximas fechas que estaré recorriendo por la Unión Americana. Boletos a la venta a partir del viernes en la página de un servidor y en @livenation ¡Vamos juntos a cantarle al amor!"

Por otra parte y cambiando de tema hace algunas horas atrás El Buki nuevamente demostró todo gran amor que siente por su esposa en las redes sociales. Es que en uno de sus estados de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto junto a ella con una canción de fondo que dejó a todos enamorados. La misma es "El remedio de mi mal" y pertenece al álbum "Qué Ganas De Verte" que fue lanzado durante el pasado 2021.

Marco Antonio Solís ha mostrado en diversas imágenes lo bien que está físicamente a su edad. Es que hace un par de meses, puntualmente el pasado 29 de diciembre el famoso cantautor mexicano cumple 62 años por lo que en sus redes a diario deslumbra a todos con lo bien que está actualmente.

Uno de los saludos que recibió a través de la red fue el de su hija, Marla Solís, que compartió en su cuenta oficial de Instagram un video de su padre soplando la vela con un tierno Feliz Cumpleaños. Este video claramente se viralizó en la web ya que el mismo fue compartido por sus miles de fans de todas partes.

Esta es la letra completa de la canción El remedio de mi mal

Tienes algo tú

Que me da vida y me mata

Robas mi quietud

Y la razón me arrebatas

Haces lo que quieres con mi vida

Cada vez que estoy cerca de ti

Tal vez no lo sabes, pero eres tú la llave

De mi sonreír

Tienes la virtud

De darle viento a mis alas

De encender la luz

De mi ilusión apagada

Eres bendición en mi camino

De mi sed, eterno manantial

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal

