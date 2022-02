Evaluna Montaner confesó dónde se encuentra el refugio secreto de la familia

Evaluna Montaner, la más chica del clan que ha formado su padre Ricardo. Siendo la menor, y la única chica, sumado a que será madre en unos meses, es la más mimada por todos. Tanto por su familia, como por sus seguidores en redes sociales, que siempre le desean lo mejor.

Evaluna y Camilo Echeverry, su esposo, no pueden esperar a que llegue Indigo para cambiarles las vidas, pero por mientras, hacen trabajos que no les lleve tiempo para alejarse uno del otro. La hija de Ricardo Montaner además de cantar y actuar para Nickelodeon, está realizando una serie de episodios de podcasts llamados “En la Sala” para Amazon Music.

En sus diferentes episodios, Evaluna cuenta como es su vida y como lleva la vida prematernal, como también cuenta intimidades de su familia. Entre esos reveló cuál es el “refugio seguro” de su familia. No es precisamente un lugar si tuvieran que sobrevivir a las adversidades meteorológicas como en las películas. Se trata de un destino, donde los Montaner se sienten seguros y unidos.

“República Dominicana es el lugar para estar en completo descanso. No tengo familiares que sean de RD, pero le tengo un profundo amor”, confesó Evaluna Montaner, que además agregó: “Mis padres se enamoraron de una casa allí, así que hemos tenido un hogar durante muchos años allí, y es como nuestro refugio seguro para desconectarnos y relajarnos”.

Fuente: Instagram Evaluna Montaner

Así como hay pro, la familia de Evaluna Montaner tiene sus contras, y una es una tradición que no le gusta para nada y fue uno de los debates de otros de los podcasts. Se trata de la conocida sumergida de cara en las tortas de cumpleaños. “Es un recuerdo recurrente que siento que sucedió mucho cuando era pequeña. Mi papá me llevó de regreso a mi habitación, yo me desperté después de quedarme dormida en su cama”, recordó.