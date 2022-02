Aleyda Ortiz queda fuera de Despierta América por este motivo

Aleyda Ortiz, la animadora puertorriqueña que se ganó el corazón de todos los televidentes de “Despierta América” de Univision, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que ya no formará parte del programa matutino.

Algo que sorprendió a sus seguidores fue que la octava ganadora de “Nuestra Belleza Latina” decidió hacer el comunicado por escrito, algo que fue un poco frío según la perspectiva de algunos comentarios.

“Les quiero anunciar que hoy he culminado una gran etapa en el programa de Univision donde los acompañé cada mañana. Me voy llena de agradecimiento y lista para mi próxima aventura etapa profesional”, comenzó escribiendo Aleyda Ortiz.

“Han sido años maravillosos y quiero agradecerles a ustedes, mi público por siempre apoyarme y darme tanto cariño. Estoy emocionada por las nuevas oportunidades que están llegando a mi vida y por supuesto ustedes siempre serán parte de cada momento importante. Como dicen en mi bello país Puerto Rico: ‘seguimos pa’ lante’. Gracias con todo mi corazón”.

¿Por qué Aleyda Ortiz se fue de “Despierta América”?

Tras el anuncio de su despedida de “Despierta América” muchos se comenzaron a cuestionar cuál había sido el motivo para que la presentadora de 33 años no continuará. Lo que sostiene es que simplemente su “contrato con Univision expiró” lo que le da la oportunidad de enfocarse en nuevos proyectos y oportunidades.

Lo único que lamentó Aleyda Ortiz es el no haberse podido despedir en vivo de su público. No tener esa oportunidad si le dolió. Algo que resulta llamativo pues cuál sería el motivo para que la producción no la dejara si es que todo terminó en buenos términos.

Por su parte, Univisión se tomó el tiempo para agradecerle a Aleyda Ortiz por su trabajo y desearle muchos éxitos en sus futuros proyectos:

“Estamos agradecidos por el gran trabajo que realizó Aleyda Ortiz durante sus años de trabajo con Univisión y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”.

La producción del programa había llegado a comentar que habían decidido no renovarle el contrato a Aleyda Ortiz, que terminaba el 31 de enero, pues no habían encontrado un espacio para que ella pudiera ocupar. Algo que resulta llamativo pues hace unos días Raúl González anunció que una nueva compañera se sumaba al programa.

“Señoras y señores nos llena de mucho orgullo contarles que ya es oficial: Jessica Rodríguez se une a nuestro equipo (de presentadores)”, dijo el conductor. Palabras que solamente alimentan los rumores entorno a que la salida de Aleyda Ortiz no fue en buenos términos.

¿Tú que opinas sobre la salida de Aleyda Ortiz de “Despierta América”?