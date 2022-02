El duro descargo de Roberto Palazuelos a quieres critican su hotel

Roberto Palazuelos Badeaux no está pasando para nada un buen momento en su cadena de hoteles. El actor y empresario mexicano ha asegurado que se están llevando una guerra sucia en su contra ya que hay muchas envidias en el ambiente donde él se mueve.

En las últimas horas “El Diamante Negro” respondió a una exempleada de su hotel que lo acusó de supuestamente reciclar la comida en uno de sus restaurantes. Esta denuncia llega justo cuando Roberto Palazuelos realizó su pre registro como candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Roberto Palazuelos. Fuente: Archivo

El hecho puntual fue que en redes sociales circuló un video en donde una exempleada de uno de los hoteles de Palazuelos destapó que supuestamente en el restaurante del lugar se tenía que reciclar la comida que los comensales dejaban por orden directa del actor.

Sin embargo, “El Diamante Negro” negó las acusaciones y reveló que la señora que protagoniza el video sí se trata de una exempleada “todo eso es gente que le pagan, que es pura guerra sucia. Esta señora es una señora que hace como ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó porque yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía”, dijo el Roberto en el programa De Primera Mano.

Roberto Palazuelos. Fuente: Archivo

Roberto Palazuelos argumentó que toda la comida que dan en el restaurante es completamente fresca “esas son patadas de ahogado. A mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del ejecutivo, que ajustemos cuentas” finalizó muy ofuscado.