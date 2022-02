Escándalo, la novia de Anuel AA le constestó a Karol G

Hace algunas semanas atrás Anuel AA y su novia influencer anunciaron su compromiso por lo que sorprendieron a todos y fueron noticia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo. Es que en sus cuentas oficiales han demostrado su amor por lo que a diario son noticia por sus diversas declaraciones de amor.

Sin embargo no es todo color rosas ya que hace algunos días, Karol G hizo una serie de declaraciones en uno de sus conciertos que al parecer no le pareció para nada correcto a la prometida del cantante puertorriqueño, Yailin La Más Viral. Recordemos que la colombiana de pelos azules dijo que está enfocada en el futuro, pese a que su pasado ha sido intenso y doloroso. La intérprete de 'Bichota' afirmó que no derramará una lágrima más.

La respuesta no se hizo esperar por lo que, en sus cuentas oficiales la famosa influencer le contestó a Karol G con un contundente mensaje y estalló el escándalo. En una de sus historias de Instagram la artista dominicana compartió una fotografía en la que aparece con el intérprete puertorriqueño y una frase que se viralizó en la web.

Yailin La Más Viral escribió lo siguiente: “Cuando un hombre te quiere en su vida, él te pone allí, no tienes que competir con nadie por ese espacio. Él mismo va a hacerte la dueña de todo sin que tú se lo pidas”. Asimismo con estas palabras la novia de Anuel AA salió a defender su relación con el polémico cantante.

Esta relación entre ambos personajes de la farándula latina va a pasos agigantados ya que cuando anunciaron su compromiso la bella rubia compartió un video con ese momento junto a una frase que decía "la vida es una, nosotros la vivimos rápido. Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”. Por el momento todos los fans de Karol G están atentos a las redes para ver si hay una respuesta a lo que dijo Yailin.