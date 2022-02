Así surgió el romance entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

Mauricio Ochmann estaba pasando momentos muy complicados en su vida personal. El actor estadounidense estuvo casado con Ailinn Derbez en un amor de telenovela pero sorpresivamente el amor terminó y a mediados del año pasado quedaron formalmente divorciados.

De todas maneras Ochmann decidio no cerrarse a la vida amorosa por lo que inició una nueva relación con la modelo Paulina Burrola. A pesar de llevarse 13 años de diferencia, ambos se relacionaron muy bien y después de sus primeros cruces a través de internet, decidieron tener una cita y para abril de dicho año fue que anunciaron su noviazgo.

Mauricio Ochomann y Paulina Burrola. Fuente: Instagram @paulinaburrola

En una entrevista para la revista caras, los enamorados Mauricio Ochomann y la modelo de Hermosilla decidieron abrir sus corazones y dar más detalles sobre su noviazgo y contar un poco al público de como fue el origen de su relación.

En una primera instancia el actor de “A la mala” reveló “La verdad es que cuando la conocí pensé no me equivoqué. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto” expresó Ochmann.

Por su parte, la modelo Paulina Burrola, se refirió de la relación que tiene con las dos hijas del actor y la importancia del contacto con ellas “Yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme (...) Desde un principio las dos fueron muy gentiles conmigo, cada una a su manera y según su personalidad”.

Mauricio Ochomann y Paulina Burrola. Fuente: Instagram @paulinaburrola

Definitivamente las redes sociales fueron el inicio de esta historia de amor. Según cuentan los protagonistas Mauricio Ochomann la comenzó a seguirla en enero de 2021 y Paulina interactuaba con él al darle me gusta a sus fotos. Quien dio el primer paso habría sido Mauricio, cuando se animó a enviarle un mensaje a la famosa.

¿Quién es Paulina Burrola?

La actual novia de Mauricio Ochmann es originaria de Hermosillo, Sonora. Fue seleccionada para participar por la corona de Miss México por su carisma y su altura. Sin embargo, Paulina Burrola quedó dentro del top 10 junto a su paisana Laura Palacio, pero ninguna de las dos logró avanzar en la competencia, aunque sí celebraron el triunfo de Karina.

Actualmente, la modelo tiene 30 años de edad y se dedica al mundo del modelaje. En su cuenta de Instagram tiene más de 146 mil seguidores, mientras que en Twitter apenas alcanza los 800. Por lo general, la comunicóloga suele compartir imágenes propias en sus redes sociales, en donde posa con increíbles trajes y presume su escultural.