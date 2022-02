La razón por la que Selena Gomez y Demi Lovato ya no son amigas

La estrella del pop, Demi Lovato, habló hace unos años sobre sus amistades pasadas forjadas en Disney Channel y reveló que no se mantiene en contacto con otras ex estrellas infantiles, como los Jonas Brothers y Selena Gomez.

"Cuando creces con alguien, siempre vas a tener amor por ellos", dijo Demi Lovato sobre su antigua amistad con Selena Gomez.

Lovato está agradecida por su paso por Disney, pero asegura que todas las amistades que hizo durante ese período de su vida, no las ha seguido hasta la edad adulta.

La cantante de "I Love Me" habló sobre cómo sus amistades con sus compañeros Disney Channel, incluidos los Jonas Brothers, Selena Gomez y Miley Cyrus, han cambiado a lo largo de los años.

En particular, Demi Lovato había mantenido un vínculo de años con Selena Gomez, pero ya no se mantiene en contacto con su ex mejor amiga. Incluso, se rumoreó que, después de su actuación de regreso en los Premios Grammy 2020, tuvieron una pelea debido a la publicación de Instagram de Selena Gómez aplaudiendo su vuelta a los escenarios porque habían perdido contacto a lo largo de los años.

"Cuando creces con alguien, siempre vas a sentir amor por esa persona. Pero no soy amiga de ella, así que [la publicación de Instagram] se sintió...", comenzó diciendo Demi Lovato antes de hacer una pausa. "Siempre tendré amor por ella, y les deseo a todos nada más que lo mejor".

El motivo de la pelea entre Demi Lovato y Selena Gomez

Según Us Weekly, "Demi no tiene problemas con Selena y no hay animosidad entre ellos". Aparentemente, "no son amigos en este momento".

Supuestamente, su pelea tuvo que ver con las luchas personales que ambas han enfrentado en los últimos años. Una fuente cercana a las dos aseguró que "Demi sentía que Selena no siempre estaba ahí para ella y que la amistad no era recíproca".

Sin embargo, otra fuente dice que las chicas "no han sido amigas cercanas desde que eran adolescentes". Dicho esto, aparentemente son "agradables cuando se ven, pero no han estado cerca durante muchos, muchos años".

Demi Lovato tiene un buen recuerdo

Demi Lovato también compartió que ya no están en contacto con los Jonas Brothers, pero siguen siendo cercanas con Miley Cyrus.

"Hablé con Miley [Cyrus]. Ella es increíble, y la amo hasta la muerte y siempre lo haré, siempre lo haré", confesó la cantante. "Pero creo que ella es la única de esa época con la que todavía me mantengo en contacto".

Aunque algunas amistades se han desvanecido, Demi Lovato todavía recuerda con cariño cómo el comienzo de su carrera en Disney la llevó a donde está ahora.

"Estoy agradecida por las oportunidades que tuve. ¿Desearía haber tenido más tiempo de inactividad? Sí", reflexionó. "Creo que cuando eres un adolescente y te dan tu gran oportunidad, harás cualquier cosa para que suceda".

¿Crees que volverán a ser amigas?