¿Qué pasó entre Jesús Mendoza y Mayeli Alonso?

El cantante Jesús Mendoza y la modelo Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, presumían a través de sus redes sociales todo el amor que se tenían. Parecía que estaban súper afianzados, incluso tenían planes de boda, pero repentinamente y sin que nadie lo esperara anunciaron, de un día al otro, que habían decidido separarse.

El año pasado, durante una exclusiva entrevista al programa “Ventaneando”, le preguntaron a Jesús Mendoza qué es lo que había sucedido con Mayeli Alonso, a lo que él respondió que no fue una sola cosas la que llevó a que tomaran esa decisión, sino muchas situaciones juntas que afectaron la relación.

“Fueron muchas cosas, yo lo único que quiero es salir adelante, que ella esté bien, que se dé su espacio y su tiempo, para estar seguros. Porque como para hablar del casamiento y todo ese pedo, hay que estar 100% seguros. Yo en lo personal, estaba súper feliz pero pues creo que el tiempo lo va a decidir”, expresó Jesús Mendoza.

En ese momento lo que quiso dejar bien en claro es que había sido una decisión que habían tomado entre los dos y que todo había quedado en buenos términos, sobre todo porque trabajaban en la misma empresa.

Antes de terminar de hablar del tema dijo: “Fue una decisión que los dos quisimos tomar, porque los dos quisimos darnos un espacio y tiempo. Yo la sigo queriendo mucho, mis respetos, ella lleva la carrera de Ely Rosario, La Catrina, vemos juntos por la empresa, los dos hacemos equipo”.

Mayeli Alonso no quiere que le hablen más de Jesús Mendoza

A comienzos de este año, Mayeli Alonso decidió hacer un vivo a través de sus redes para hablar con sus seguidores y contarles sobre los proyectos que tiene planeados para este 2022.

Todo venía muy bien hasta que le empezaron a preguntar sobre su ex pareja, Jesús Mendoza. En ese momento la modelo se enfureció y comenzó a disparar fuertes palabras contra el cantante.

“Yo prefiero estar sola que mal acompañada, no gracias. Ni me lo mencionen... Nada, nada... Escuchen, si ahorita están ustedes yéndose por el tema de Jesús, nada que ver con lo que estoy diciendo, nada que ver mi live con lo de él”, empezó diciendo Mayeli Alonso.

Comenzó a pedirles a todos sus seguidores que por favor dejaran de mencionarlo, pues para ella ya había quedado en el pasado. Dejando bien en claro que no quiere volver a escuchar de él en su vida. Incluso dijo una frase muy fuerte que sorprendió a todos los presentes:

“O sea, no me lo mencionen para nada, no quiero nada... Todavía prefiero que me mencionen a Lupillo que a él... no quiero que me lo mencionen, punto”.

Este descargo lleno de enojo finalmente dejó en claro que Jesús Mendoza y Mayeli Alonso no habían terminado bien como habían dicho en su momento.

¿Cuál crees que haya sido el detonante?