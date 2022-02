Así reaccionó Adamari López a la noticia de que Toni Costa tiene novia

La puertorriqueña Adamari López ha demostrado que es una actriz y presentadora de televisión de primer nivel. Tanto es así que su popularidad crece a diario en diversas partes del continente. Además, la bella latina confirmó su gran talento para la actuación tras participar en varias telenovelas. En México es conocida gracias a "Amigas y rivales" del año 2001.

A finales del 2021, la bella puertorriqueña estuvo trabajando como juez en el reality "Así se baila" que se emitió por la señal Telemundo. Allí, la popular latina brinda diversas devoluciones a los participantes que son de gran ayuda para ellos. Adamari fue una de las protagonistas del debut del mencionado concurso tras romper el llanto cuando vio bailar al colombiano Gregorio Pernía y a su hija Luna.

Recientemente, Adamari López emprendió un viaje con su hija Alaïa Costa a Cartagena, Colombia. Esto lo retrató con videos y fotos en su cuenta oficial de Instagram. Allí se puede ver lo bonita que luce su pequeña que cada día se familiariza más con las cámaras. Además mostraron los bellos lugares a los que concurrió durante su estancia en la ciudad colombiana.

En esta ocasión, la talentosa presentadora puertorriqueña es tendencia en redes sociales y portales de espectáculos al enterarse de que su ex pareja, Toni Costa, está de novio. "Para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas, porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien", aseguró la presentadora de "Hoy Día".

Además, Adamari agregó que:"Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia, dentro de lo que podemos, normal, así que eso es lo que importa". Recordemos que hace algunos días, Toni Costa confirmó su relación amorosa con con la modelo Evelyn Beltrán. Todas estas declaraciones indican que la bella puertorriqueña reaccionó de la mejor manera ante el noviazgo de su ex pareja.