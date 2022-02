Qué llevó a Daniel Elbittar a romper definitivamente con Alessandra Villegas

La noticia de que Daniel Elbittar y Alessandra Villegas se habían separado sacudió al mundo del espectáculo ya que parecían, al menos a los ojos de todos, una pareja muy afianzada e incluso tenían planes de casarse.

Sin embargo, por motivos que no expresó el actor, se dio cuenta que la ex miss Venezuela no era la mujer indicada para él y por eso fue que decidió terminar la relación. “Para mí el proyecto familiar es algo importante y que quiero en mi vida, quiero tener hijos y casarme pero ahora quiero dedicar toda mi energía a mi carrera, mi familia, mis amigos y empezar desde cero”, confesó abriendo su corazón.

Terminar el noviazgo no fue una decisión fácil pero fue tomada en el momento correcto. Pues él al estar en México y ella en Miami les permitió tomar distancia y mantenerse alejados.

“Es un proceso difícil, pero al mismo tiempo estamos en países distintos, con carreras diferentes, entonces el proceso de separación será mucho más sencillo para mí”, dijo en su momento

Daniel Elbittar durante una entrevista.

Para Daniel Elbittar “no era la mujer indicada y se acabó

La separación de Daniel Elbittar y Alessandra Villegas se dio entre rumores de infidelidad. Pues según se decía la venezolana había comenzado a salir con su colega Daniel Sarcos tras haberse conocido en “Levántate”.

Al preguntarle a Daniel Elbittar sobre lo que se estaba comentando, él solamente atinó a decir: “No me voy a poner a escuchar lo que digan los medios o los demás, yo sé lo que soy, lo que aporté a la relación y me llevó lo positivo, no lo negativo, lo que se dice o las razones por las que fue la ruptura”.

Destacó que del tiempo que pasaron juntos prefiere quedarse con lo que compartieron y quedarse con lo que causó en él, sin darle lugar a los chismes que no sumaban para nada a la situación.

Hoy, con 42 años de edad, Daniel Elbittar ya dejó en el pasado a Alessandra Villegas. En el 2014 se casó con la actriz y modelo venezolana Sabrina Seara, con quien formaron una hermosa familia.

En el 2015 la pareja perdió un embarazo pero unos años después dieron la gran noticia de la llegada de su hijo Máximo.

¿Qué crees que haya derrumbado la relación?