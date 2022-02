Esta es la gran figura del mundo de la música que nunca se hubiese unido a Queen

Queen es una de las bandas más importantes en la historia de la música mundial. La banda que lideró Freddie Mercury, que cumplió 50 años de trayectoria, continúa dando que hablar y su música sigue escuchándose. Sin embargo, desde el fallecimiento de su vocalista, no fue lo mismo y no podemos relacionar otra voz con Queen que no sea la de Freddie Mercury. Sin embargo, en su momento sonó una persona para reemplazarlo luego de su muerte.

George Michael, fue un cantante y compositor británico que falleció en el año 2016 a los 53 años a causa de una miocardiopatía dilatada. Este artista, autor de grandes éxitos en la música internacional, fue noticia por ser un posible reemplazante de Freddie Mercury luego del fallecimiento de éste en la década del ’90. Sin embargo, uno de los referentes de la banda británica explicó los motivos de porqué Michael nunca podría haber sido el reemplazo de Mercury.

Foto Instagram: @georgemichael

Roger Taylor, baterista de Queen, en una entrevista a la revista Classic Rock, confesó que nunca planearon junto a Brian May, contratar a George Michael como nuevo vocalista de Queen. Esto se dio en el marco del concierto en homenaje a Mercury en 1992 y que además sirvió para generar conciencia sobre el virus del SIDA. En base a ese concierto, Taylor reveló detalles de la presentación de Axl Rose junto con Elton John. El baterista declaró que el líder de Guns N' Roses no asistió a los ensayos pero que salió de la mejor manera.

Volviendo al rumor que se generó de un posible ingreso de Michael a la banda, Taylor afirmó: "No estaba acostumbrado a trabajar con una banda en directo. No encajaba bien. Cuando escuchó el poder que tenía detras de él en los ensayos, no lo podía creer. Se pensaba que estaba en el Concorde o algo parecido".

Ese día, en el mítico estadio de Wembley, Michael interpretó tres canciones junto a Queen: Somebody to Love, 39 y These are the days of our lives. Sobre esta experiencia, el británico comentó: "Fue el momento en el que sentí más orgullo en mi carrera, cantar una canción de Freddie Mercury ante más de 80 mil espectadores".