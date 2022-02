Así festejó Marco Antonio Solís el cumpleaños de su esposa Cristy Solís

Cristy Solis celebró su cumpleaños número 51 en su casa, acompañada por su esposo, Marco Antonio y por su familia, a la vez que agradeció en sus redes a sus amigos, y fans que le dedicaron emocionantes mensajes por su aniversario de nacimiento.

La esposa de Marco Antonio Solís llegó en estos días a casi 300 mil seguidores y quiso compartir con ellos una foto de las celebraciones. Además, les dejó un mensaje de gratitud: "Que gran privilegio vivir!!! Tener la bendición de cumplir años saludablemente, amando la vida intensamente, vibrar en la frecuencia del amor, trabajar arduamente para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, aún podamos hacer cambios positivos para dejarles un mejor mundo en nuestros hijos".

La gran pareja Marco Antonio Solís y Cristy Solís. Fuente: Archivo

La rubia modelo, en pareja con Marco Antonio desde 1993 se mostró muy feliz y lo dejó entrever con otro mensaje: "No hay mejor regalo que estar rodeada del amor de la familia y amigos que por que también son familia por elección. Festejar la fecha de nacimiento es reconocer nuestra existencia. Aprendiendo solo a través del amor, bendigo mi esencia, mi forma de expresarme, aunque alguien no me entienda, aceptar tanto las virtudes como los defectos .Agradecida con lo que he vivido, aprendido y experimentado en mi historia personal!".

Mensaje de Cristy Solís. Fuente: Instagram @cristy_solis

Marco Antonio solís, de 62 años, está casado con la modelo cubana y es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en todas las latitudes. El Buki aprovechó la ocasión y utilizó su cuenta de instagram para saludar a su esposa: "Feliz cumpleaños amor de mi vida! no hay ser más bello que tú en este planeta!. Muchos más con salud, amor y mucho bullangueo!!". Luego de compartir el mensaje, la publicación recibió miles de likes y saludos que destacaron su gran pasión hacia su mujer.