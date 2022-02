Tristeza absoluta: el luto que envuelve a Neida Sandoval

La periodista Neida Sandoval se encuentra de luto por el fallecimiento de su esposo David Cochran. La ex presentadora de Univisión lo dio a conocer este miércoles a travéz de sus redes sociales donde se mostró muy triste por la perdida.

Sandoval vive desde hace muchos años en los Estados Unidos y fue desde ahí donde por la red social Instagram comunico la muy mala noticia "Con profunda tristeza en mi alma les comunico que anoche 2/22/22 a las 7:10 pm hora de Miami -ciudad donde residimos- falleció mi amado esposo David Cochran a la edad de 70 años", posteo la hondureña.

El fallecido esposo de Neida Sandoval. Fuente: Instagram @neidasandovaltv

La pareja de Neida llevaba casi dos décadas con varios problemas de salud por problemas en el corazón y cerebro "con su salud frágil por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de 3 derrames cerebrales y ataques cardíacos que sufrió en enero del 2003 su muerte fue rápida e inesperada", informó la presentadora.

Las últimas letras de Neida Sandoval en Instagram emocionó a todos sus seguidores "Su muerte nos deja un gran vacío y pedimos a nuestro amado Dios, paz para su alma, y consuelo para nuestros corazones entristecidos con su partida física. Te amamos David y no podemos creer que ya no estás con nosotros", escribió la periodista.

El mensaje de Neida Sandoval a su esposo fallecido. Fuente: Instagram @neidasandovaltv

Los mensajes de condolencia de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar "Me acabo de enterar de la partida física del señor David Cochran, esposo de mi querida Neida Sandoval. Lamento profundamente el fallecimiento de David. Recuerdo con claridad total, el día que David sufrió lo que sufrió y he sido testigo, desde ese entonces, lo fuerte, lo valiente, lo guerrera y comprometida que fuiste, Neida, con tu esposo y tu familia. Te mando un fuerte abrazo. A ti y a tus hijos. Y a David, que su alma descanse en paz. Gracias por todo lo compartido. Un abrazo al alma", escribió Raúl González desde su perfil de Instagram.

"Lo siento mucho Neida. Fortaleza. Un abrazo para ti, tus hijos y familia", no tardó en comentar por su parte en su publicación de Instagram la periodista de Univision Ilia Calderón