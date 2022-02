Sin censura: Aracely Arámbula habló de los hijos que tiene con Luis Miguel

La mexicana Aracely Arámbula es una de las actrices más convocantes del país azteca, que no solo ha demostrado que posee un gran talento para la actuación sino también para el canto, con el que conquistó a miles de personas a través de su bella voz. Además, se suma que la rubia estuvo en pareja con el cantante Luis Miguel, con el que tuvo dos hijos, por lo que su popularidad es cada vez más grande.

Desde el 2005 hasta el 2009 estuvo en pareja con El Sol de México, con el que tuvo dos hijos. Los mismos se llaman Miguel y Daniel, respectivamente. Asimismo, la historia de su padre con ellos no es muy buena, ya que la artista azteca, en más de una ocasión, declaró que no recibe manutención económica y que tampoco los saluda para sus cumpleaños.

Recientemente, la actriz mexicana, dio una nota con la señal Telemundo donde habló sobre sus hijos. Allí la ex de Luis Miguel habló en el día del amor y afirmó que: "Lo principal es que tengo a mis dos príncipes, el amor de mis dos hijos y el amor de muchos amigos, de mi familia. El amor está presente". Además la bella rubia dijo el motivo por el que sus hijos no aparecen frente a las cámaras. "Mis hijos no quieren aparecer públicamente. Ellos no quieren, y cuando me dicen, ‘No’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad", sentenció la protagonista de la telenovela La Doña.

En cuanto a la relación que tiene con ellos, Aracely Arámbula dijo: "Mi relación ellos es hermosa. Siempre están presentes. Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras, y como mamá me siento muy orgullosa de ellos”.

Por otra parte, la actriz está viviendo un presente fenomenal, tanto en lo profesional como en lo personal. Con su vuelta a los escenarios en la segunda mitad del año pasado, la mexicana ha demostrado que su talento se mantiene intacto ya que cada vez que termina una función sus fans aplauden de pie y llenan de elogios a todo el elenco. Es por ello que sus cuentas oficiales están repletas de información sobre sus nuevas obras en este comienzo de año.

La ex pareja de Luis Miguel protagoniza junto a Mauricio Ochamann y Anastasia Acosta, la obra "Por qué los hombres aman a las cabronas". Este gran espectáculo teatral se viene realizando por diversos ciudades de Estados Unidos y por diversos lugares de México. Allí Aracely Arámbula volvió a demostrar sus grandes dotes artísticos con una magnífica gira.