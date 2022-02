Ozuna le ganó a Justin Bieber demostrando su afinidad con el público

El cantante y rapero puertorriqueño Ozuna ha tomado el relevo de Justin Bieber como el artista con más videos en YouTube con más de 1.000 millones de visitas cada uno. Según Billboard, el video que lo llevó a un récord de siete clips en la marca de 10 dígitos es "Taki Taki" de DJ Snake.

Entre todos los videos de Ozuna, el que más reproducciones tiene es "Criminal" con Natti Natasha. “Te boté Remix” con Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny; “El farsante” con Romeo Santos”, “Ahora dice” con J. Balvin y Arcángel, “Escápate conmigo” de Wisin”; y “Se preparó”.

Un punto a destacar es que la mayoría de los videos que conforman la lista que lo llevó a batir este nuevo récord son colaboraciones con otros artistas, siendo "Se preparó" la única canción en solitario con más de mil millones de visitas.

En una entrevista con Billboard, Ozuna habló sobre la importancia de estar en el set con otros artistas.

“Cuando trabajas con gente como Drake, Anuel AA, Wisin, J Balvin, todos esos artistas con los que colaboramos y filmamos videos, ahí es donde podemos ser libres, hablar, crear”, dijo. “No puedo caminar por las calles de Miami, por ejemplo, pero puedo estar en el set con J Balvin y sentirme cómodo”, agregó además.

Más allá de Ozuna, muchos artistas de habla hispana han acumulado enormes números en Youtube. El video de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el clip en español más visto del sitio con más de 5.900 millones de reproducciones. “Bailando” de Enrique Iglesias también se encuentra en el top 20 con más de 2.600 millones de visualizaciones.

¿Cuáles son los mayores éxitos de Justin Bieber?

Los seis videos de Justin Bieber con mil millones de visitas o más son: “Sorry” es el video de Justin Bieber que más reproducciones acumula, con 3,1 mil millones. Después viene “Baby”, el hit que lo lanzó a la fama mundial, con 2,1 mil millones de reproducciones. El tercer puesto se lo lleva “What Do You Mean?” con 1900 millones de visualizaciones y un puesto más abajo viene “Love Yourself” con 1400 millones.

Los últimos dos puestos los ocupan “Where Are U Now” de Skrillex y Diplo feat. Justin Bieber con 1100 millones de views y “I'm The One” de DJ Khaled con Bieber, Quavo, Chance The Rapper y Lil Wayne con 1100 millones.

¿Cuál de los 2 te gusta más? ¿Ozuna o Justin Bieber?