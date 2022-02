Desde el balcón: Cristian Salas, esposa de Marco Antonio Solís se llevó todas las miradas

La esposa de Marco Antonio Solís se encuentra festejando su cumpleaños número 51. La bella latina se mantuvo muy activa en las redes sociales compartiendo diversos mensajes. La blonda resaltó el cariño recibido por parte de sus fans y amigos en este día especial para ella.

En las últimas horas, Cristy Solís compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus miles de followers de alrededor del planeta. En las fotografías se puede ver a la bella latina desplegando toda su belleza ante la cámara en compañía de “Los Bukis”. La blonda lució un elegante vestido de color champagne. La cumpleañera complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Que gran privilegio vivir!!! Tener la bendición de cumplir años saludablemente , amando la vida intensamente , vibrar en la frecuencia del amor trabajar arduamente para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, aún podamos hacer cambios positivos para dejarles un mejor mundo an nuestr@s hijos Np hay mejor regalo que estar rodeada del amor de la familia y amigos que por que también son familia por elección Festejar la fecha de nacimiento es reconocer nuestra existencia” fue la primera parte del extenso texto que eligió Solís de epígrafe para acompañar sus recientes imágenes en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Cristy Solís

“Aprendiendo solo a través del amor bendigo mi esencia, mi forma de expresarme, aunque alguien no me entienda , aceptar tanto las virtudes como los defectos .Agradecida con lo que he vivido , aprendido y experimentado en mi historia personal! A quienes Con una palabra de ánimo. Con un saludo. Con su buen humor. Con un abrazo. Con su presencia. Con su ternura. Con su amistad. Con su mano tendida. Con su perdón. Con su paciencia. Con su escucha atenta. Con sus palabras y consejos hacen maravilllosos mi días gracias ! Recibiendo una nueva vuelta al sol en un mágico lugar con quienes le dan sentido a mi vida !Gracias al universo por estar rodeada de tanto amor y buenos deseos” cerró Cristy.

Fuente: Instagram Cristy Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la esposa de Marco Antonio Solís se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 2 mil corazones. Además, la latina recibió decenas de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles followers, hacia su envidiable belleza física y su look escogido.