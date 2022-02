Tras cumplir años, así lucen los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony son sinónimos de talento asegurado. Es que desde hace varios años los espectaculares artistas han demostrado sus grandes dotes tanto para la música como para el canto. Además, esta pareja estuvo casada durante algunos años, tiempo en el que tuvieron dos hijos.

El 5 de junio de 2004, Marc Anthony y la Diva del Bronx contrajeron matrimonio de manera íntima, en la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. En tanto que el 7 de noviembre de 2007, y después de muchos rumores, JLo y Marc confirmaron oficialmente que estaban esperando gemelos. Sin embargo, unos años más tarde, en 2012, se divorciaron alegando que su relación era insostenible.

Ellos tuvieron gemelos y sus nombres son Maximilian y Emme y en varias oportunidades han demostrado que el talento artístico lo llevan en la sangre. Emme y su hermano están cada día más grandes y ayer 22 de febrero cumplieron 14 años.

Emme Muñiz ya debutó en el escenario con una presentación junto a su madre, JLo, que dejó a todos con la boca abierta, ya que su voz fue sumamente sorprendente. Esta aparición se dio en el 2020, puntualmente en show de medio tiempo del Super Bowl donde la pequeña arista confirmó que heredó los grandes dotes de sus padres.

Esta gran fama que posee se ve reflejada en sus redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata, compartiendo su foto como así también comentando la misma.

En este caso fue su madre Jennifer Lopez que compartió un video de ellos con un emotivo mensaje que dice lo siguiente: "¡Así que esto es 14! Mis bebés, mi sol, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos #MaxAndLulu. Me has enseñado el verdadero significado de la vida y me has cambiado para siempre de la manera más increíble... ¡¡¡Estoy muy agradecida por los dos!!! Solo espero poder ser la mitad de la bendición que has sido para mi vida. Hoy es un día muy especial... es 22/2/22... dicen que este día es un momento único en la vida para la humanidad... hoy se abre la puerta a un futuro más satisfactorio, sostenible y alineado... un día para seguir adelante y dejar de vivir en el pasado. Un renacimiento. No me extraña porque este día de hace 14 años siempre ha simbolizado para mí el primer día del resto de mi vida. Max y Lulu, los amaré por los siglos de los siglos... #UntilItBeatsNoMore. Gracias a todos los hermosos JLovers por sus videos... Los amo mucho".