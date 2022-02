El sentido mensaje de Pedro Sola a Belinda tras sus dichos por la ruptura con Christian Nodal

Son muchas las especulaciones que giran en torno a la abrupta ruptura entre la cantante Belinda y su ahora expareja Christian Nodal. Gran cantidad de voces en las redes, personajes de la farándula e incluso periodistas salieron a hablar acerca de las posibles razones por las cuales la pareja habría puesto fin a la relación.

Entre ellas, quien criticó a la bella Belinda, fue uno de los conductores del reconocido programa Ventaneando, Pedro Sola. En un momento de la transmisión, el periodista reprochó que la cantante haya citado a la filósofa Simone de Beauvior, también una referente del feminismo, para pedir el cese de los ataques contra ella. Además, Sola sostuvo que “Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”.

Se sigue hablando y mucho sobre la separación de Belinda y Christian Nodal. Fuente: Archivo

Esta semana, continuaron las repercusiones y los ataques contra la cantante de “Cabrón”, y quien decidió referirse nuevamente al tema fue el conductor, pero tomando una postura completamente opuesta pidiendo perdón a Belinda por sus ataques.

Así, el periodista eligió una emisión del programa del que forma parte para ofrecer disculpas públicas hacia la cantante. Pedro Sola dijo comprender el triste momento que estarían atravesando los allegados a la cantante e indicó: “Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”.

Pedro Sola en su programa Ventilando. Fuente: Instagram @peteralone28

Desde su cuenta de Twitter el conductor agregó que Belinda tiene una larga trayectoria y no es justo que se la reduzca a ser sólo la ex pareja del intérprete de rancheras mexicano. “@belindapop es famosa, exitosa, hermosa y por lo mismo mediática pero siento que se le ha crucificado mucho nomás porque, como muchos, terminó una relación. Ella es más que un romance, hay que admirarla por su arte no criticarla por su vida personal”, compartió Sola.