Paulino Rubio habló de Thalía y le tiro un palito

Paulina Rubio se encuentra de vuelta en la arena musical. Desde hace algún tiempo la estrella mexicana ha decidido recuperar a su público y se la nota muy activa en los medios de comunicación y redes sociales. También va a realizar una gira musical con quien hace algunos años mantuvo una de las rivalidades más polémicas como fue con otra mexicana Alejandra Guzmán.

Pero esta vez parece que la nueva rival de Paulina es nada más ni nada menos que la mismísima Thalía. Durante años los medios de comunicación provocaron y también las dos estrellas del habla hispana han protagonizado una de las competencias musicales más relevantes en la música pop y el medio del espectáculo latino.

Thalía tan belle como siempre. Fuente: Archivo

Esta rivalidad solo se veía en las listas de temas o en sus fans ya que entre ellas se observaba un respeto muy grande en lo profesional y siempre se alejaron de polemizar en los programas de televisión una de la otra. Esta vez parece que no va a ser así ya que Paulina Rubio se mostró molesta con la esposa de Tommy Mottola y no dudo en decirlo en los medios.

En un programa de televisión de la cadena americana Telemundo, le consultaron a Rubio si haría lo mismo que con Guzmán con Thalía donde respondió ofuscada: “Pues no la dejan, hombre. No sé, ya me ha dicho que ‘no’ varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde”, expresó de manera amistosa.

Paulina Rubio y Thalía estarían enemistadas. Fuente: Archivo

Los fanáticos de ambas cantantes pop aseguraron en redes sociales que se trata de Tommy Mottola, esposo de Thalía. Para los seguidores de la actriz su matrimonio y el hecho de que sea él un reconocido productor musical que influye de manera directa en la carrera musical de ella es suficiente motivo para confirmar que lo dicho por la Chica Dorada es una realidad y que por ello la tan esperada reunión o colaboración jamás podría suceder, lamentando mucho la situación.