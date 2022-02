El motivo por el que Ángela Aguilar tiene prohibido cantar canciones de Joan Sebastian

En su corta carrera Ángela Aguilar ha hecho un excelente trabajo al momento de honrar a la música regional mexicana, pues más allá de sus canciones inéditas, siempre elige temas clásicos para interpretar en sus conciertos.

Hemos escuchado temas de Juan Gabriel, Vicente Fernández y Antonio Aguilar, solo por mencionar algunos, pero si has prestado atención, nunca ha cantado un tema de Joan Sebastian.

¿Casualidad? ¡No! Hay un motivo muy profundo, que incluso la trasciende a ella, por el cual no puede ni podrá cantar las canciones de “El Rey del Jaripeo”. Algo muy lamentable pero que ella no ha podido solucionar.

¿Por qué Ángela Aguilar no puede cantar canciones de Joan Sebastian?

Desde hace varios años hay un rumor muy fuerte que asegura que ningún miembro de la Dinastía Aguilar puede cantar las canciones de Joan Sebastian, y eso obviamente incluye a Ángela Aguilar.

Según informó la revista “TVyNovelas”, no fue el mismísimo Joan Sebastian el que tomó esta decisión, sino que fue su familia. Lo que sucedió fue que Pepe Aguilar fue invitado a formar parte de un disco de estudio en honor al intérprete de “Eso y más”, propuesta que rechazó. Esto molestó enormemente a la familia del cantautor, por lo que supuestamente tomaron la decisión de prohibirle a toda la familia Aguilar la posibilidad de cantar cualquiera de sus canciones.

Lo triste es que en realidad todo esto se trató de un malentendido, pues no es que Pepe Aguilar no haya querido formar parte del homenaje, sino que justo en ese momento él estaba produciendo un álbum personal muy similar, lo que hacía que los dos proyectos se superpusieran y, según la perspectiva del intérprete de “Mi credo”, participar en los dos discos perjudicaría ambos proyectos. Aunque la familia de Joan Sebastian no lo vio así.

Desde el lado de la familia de “El Rey del Jaripeo” aseguran que no se trató de una venganza sino que fue una decisión que tomaron para proteger el legado del cantante. Una posición respetable pero dolorosa por dos motivos: el primero es que Joan Sebastian siempre fue uno de los principales referentes de Pepe Aguilar y el segundo es que sin darse cuenta están limitando a que las hermosas canciones del fallecido cantante lleguen aún más lejos.

Quien sabe, quizás en un tiempo todo esto se solucione y quede como una historia del pasado.

¿Tú qué opinas de la situación de Ángela Aguilar frente a las canciones de Joan Sebastian?