Nace una estrella: el hijo mayor de Marc Anthony enseñó su talento y deslumbró a todos

No hay dudas de que uno de los cantantes más importantes de la música latina es Marc Anthony que a lo largo de los años ha demostrado su gran talento con canciones que han sido de las más escuchadas en todo el continente. Además gracias a sus dotes artísticos, el famoso cantautor ha sabido adaptarse a los nuevos estilos musicales de la actualidad.

En esta ocasión fue tendencia uno de sus hijos que no son famosos como los que tiene con la cantante Jennifer Lopez. Ya que además de de los mellizos que tiene con JLo, Marc tuvo dos hijos más con la ex Miss Universo Dayanara Torres. Sin embargo antes tuvo su primera hija con Debbie Rosado y adoptó uno que ya tenía la ex policía.

Con ella tuvo a su hija mayor llamada Arianna Rosado Muñiz que en varias oportunidades la hemos visto en fotos publicadas en el perfil de su padre. Por su parte, Debbie Rosado ya tenía un hijo cuando conoció al intérprete de la canción "Vivir mi vida" y como lo quería tanto Anthony no dudo en darle su apellido. Estamos hablando de Alex Rosado Muñiz.

Con el paso de los años, el espectacular cantautor latino, se casó por primera vez con la ex Miss Universo, Dayanara Torres. La boda fue celebrada en la ciudad de Las Vegas. De este matrimonio Marc tuvo dos hijos Ryan Muñiz Torres y Cristian Muñiz Torres con los que tiene una gran y presente relación.

Fue Cristian Muñiz Torres el que acaparó las miradas de los seguidores ya que recientemente, en sus redes sociales, demostró el gran talento que posee para el diseño y dibujo. Hace algunas horas, el hijo mayor de Marc Anthony publicó en su perfil de su cuenta de Instagram unos dibujos que realizó. Además éstos fueron compartidos por su madre, la ex Miss Universo, Dayanara Torres. Sin dudas estamos ante una futura estrella del dibujo y las caricaturas.