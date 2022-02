Esta es la razón por la que Vicente Fernández se llevaba mal con Juan Gabriel

Vicente Fernández y Juan Gabriel fueron artistas que hicieron vibrar a toda el habla hispana. Sus canciones recorrieron el mundo entero transformándose en grandes estrellas de la industria casi en simultáneo. Es sabido que entre los dos nunca hubo una buena relación y Fernández lo hizo saber.

Hace algunos años en una entrevista con la conductora Paty Chapoy, Vicente contó la razón por la que él y el Divo de Juárez, Juan Gabriel, nunca se llevaron bien. El intérprete de Estos celos dijo que entre los dos nunca hubo una buena relación “Alguien me preguntó: '¿te cae mal Juan Gabriel? Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano”, comenzó Fernández.

Vicente Fernández. Fuente: Archivo

En esa entrevista la ya fallecida estrella de la música regional mexicana comento que Juan Gabriel lo buscó para grabar un disco juntos y que incluso en una ocasión visitó su rancho “Y te voy a platicar por qué no hay una buena relación, porque cuando me dieron la estrella él me acompañó, pero me insistió mucho en hacer un disco con canciones de él y a dueto” Siguio relatando Vicente.

El cantante mexicano dijo que cuando estaban por comer, su esposa Cuquita le hizo una pregunta a Juan Gabriel, pero la respuesta que le dio el Divo de Juárez la molestó “Cuca con su ingenuidad que tiene le pregunta: 'Lo vegetariano es una cosa, pero ¿usted si cree en Dios?' y esto lo digo por la muerte de mis padres, y le contestó a mi mujer muy majadero: 'Ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí', entonces mi mujer se paró y ya no bajó a despedirlo”, Dijo Vicente Fernández a Paty Chapoy.

Aunque esto pudo haber quedado ahí, a Juan Gabriel lo entrevistaron tiempo después y le preguntaron qué pensaba de lo que había dicho Vicente de juntar su estilo con el de él, por lo que la respuesta de Juan Gabriel le molestó al padre de Alejandro Fernández.