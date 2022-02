El duro mensaje de Paty Chapoy contra Belinda

La cantante española/mexicana Belinda está teniendo un principio de año para el olvido. Luego del escándalo por la separación con Christian Nodal ahora se le suma que es criticada por Paty Chapoy ya que se siente superior a varios artistas por lo que no estaría en un importante concierto.

La empresa “Bobo Producciones” que pertenece a Ari Borovoy junto a su hermano Jack maneja la gira de varios artistitas nacionales e internacionales. El logro más grande de la empresa ha sido la gira de conciertos 90s Pop Tour, donde han figurado por casi cinco años actos como Magneto, Kabah, Fey, Ana Torroja, Caló y Beto Cuevas.

Belinda ícono de los 2000. Fuente: Archivo

En estos días la productora anunció un nuevo concepto basado en la nostalgia: se trata de 2000s Pop Tour, con el que girará por algunos escenarios del país mexicano a partir de marzo próximo. Los artistas que empezaron a sonar no gustaron a los espectadores por eso pidieron por Belinda, Miranda, Julieta Vengas entre otros.

Ante la crítica por los artistas, Ari Borovoy dejó entrever que probablemente la ex novia de Christian Nodal podría incorporarse al elenco. El productor dejó la puerta abierta para que Belinda pueda integrarse al elenco donde también participará la banda Motel, exponentes de rock pop surgidos en la primera década del siglo.

Paty Chapoy en Ventaneando. Fuente: Diario el Sol de México

Fue en la misma emisión de Ventaneando donde se dio un breve intercambio de opiniones entre los conductores donde se dejó muy en claro que Belinda no estaba a la altura del Tour. “Ya declaró Belinda que el elenco del 2000s Pop Tour no está a su altura”, añadió Daniel Bisogno, a lo que la Paty Chapoy reviró contundentemente: “No, ella no está a la altura de ese elenco, perdóname, es al revés"