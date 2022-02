La tajante respuesta de la nueva novia de Anuel AA a las indirectas de Karol G

Ya lleva un tiempo importante de separados Anuel AA con la cantante Karol G pero los rumores de su vuelta son moneda corriente en el ambiente del espectáculo. El gran escoyo que ven sus fanáticos es que el boricua ya está en pareja y parece que viene muy en serio.

Hace más de un mes que el ex de Karon G decidió comprometerse con la dominicana Yailín. Los cantantes se muestran en las redes sociales muy enamorados y dispuestos a tener una relación duradera. El tema es que tanto la cantante colombiana como sus fanáticos siempre largan indirectas que hacen suponer sobre una posible reconciliación.

Anuel AA cuando era pareja de Karol G. Fuente: Archivo

Días atrás todos comenzaron a escuchar el nuevo tema de la ex de Anuel AA y Becky G llamado “Miami”. Si se escucha atentamente la canción, definitivamente es un directo mensaje dedicado al cantante puertorriqueño. Por eso, la prometida del cantante boricua no se ha quedado callada, y también compartió unas palabras que parecen hablarles a Karol G. ¿Qué crees?

Ante todas estas sospechas que el tema musical sea dedicado a Anuel AA, Yailín apareció en sus historias de Instagram cantando un tema que parece responder a Karol G. Como vemos, la dominicana empezó a jugar fuerte en las indirectas ya que no va a dejar que sigan pisotenadola como se viene haciendo hace mucho tiempo.

Yailín junto a su novio Anuel AA. Fuente: Instagram @anuel

¿Qué dice la canción de karol G?

El nuevo tema de las jóvenes colombina habla de una relación tóxica con un hombre, que ahora tiene otra mujer. "Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así", dice.

"Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí", se escucha en la canción. "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico". "No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo, porque eso fue en vano. Llorando”, dice Karol G aparentemente a Anuel AA.