Manelyk González habló sobre las humillaciones que recibió de Celia Lora

La ex participante del reality Acapulco Shore, Manelyk González, se ha convertido en una de las influencer más importe y populares de todo el cono norte. Gracias a que la actriz participara en diversos programas de entretenimientos, comenzó a ganar popularidad y por supuesto muchos enemigos en el ambiente.

Según conto González, una de sus grandes amigas la dejo de hablar por tener una amistad con la conductora venezolana Alicia Machado. Durante una entrevista la influencer dijo que Celia Lora la humillo en reiteradas oportunidades donde la hija del cantante del “Tri” cree que su fama es gracias a ella.

Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk González.

La popular influencer confirmó que todo empezó cuando entró al reality de Telemundo y todos los participantes ya habían convivido unas semanas previas por lo que fue “prudente” conocerlos a todos, aunque Celia Lora ya tenía una gran enemistad con la ex Miss Universo.

Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

“Llego a La Casa de los Famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llego y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella”, señaló Manelyk.